Volpicelli regala il pari a Caserta

Casertana-Scafatese: 2-2

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Rocchi, Belli, Caporale (45’ Martino); Ouchadda, Mehic (45’ Bentivegna), Sandri (45’ Di Tacchio), Pezzella (66’ Girelli), Vezzoni; Castelli, Manconi (76’ Favale).

A disposizione: Schiedo, Magro, Kontek, Piovanello, Girelli, Favale, Colley, Bentivegna, Martino, Di Tacchio, Arzillo, Henin.

All: Vinicio Espinal

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Novella, Scognamiglio, Suhs, Guerra (53’ Bacchetti); Proia, Tripi (71’ Esposito), Toscano (76’ Ortisi); Palmieri (76’ Convitto), Longo (53’ Volpicelli), Emmausso.

A disposizione: Forte, Moio, Volpicelli, Esposito, Ortisi, Bacchetti, Convitto, Brunet, Molinaro, Terribili, De Michele, De Chiara, Ferrara.

All: Zeoli Michele

RETI: 28’ Novella, 58’ Manconi, 67’ Manconi, 90’ Volpicelli

Arbitro: Eduardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Daniele De Chirico di Molfetta e Michele Fracchiolla di Bari

Una zampata di Emilio Volpicelli regala alla Scafatese un punto importante, dopo una gara in cui i canarini erano stati sia avanti di un gol, per poi ritrovarsi sotto nella ripresa.

Sul sintetico dell’Alberto Pinto di Caserta l’approccio alla gara degli uomini in maglia gialloblù è ottimo, i canarini hanno un piglio in più rispetto agli avversari e creano occasioni ghiotte; il rigore sbagliato da Emmausso è un duro colpo ma gli ospiti lo incassano bene e continuano a costruire, passano in vantaggio con Novella e vanno vicini al raddoppio con varie ripartenze. Nella ripresa la Caserana cambia ritmo e ribalta la gara con la doppietta del solito Manconi, già autore di 4 centri in questa stagione, ma al 90’ preciso Volpicelli sigla il primo gol stagionale mettendo il piede al momento giusto dopo la ribattuta di De Lucia.

La Scafatese muove nuovamente la classifica e sabato prossimo sarà di scena al Massimino di Catania.

PRIMO TEMPO

3’ Palla in verticale per Longo, tacco verso Emmausso che apre troppo il compasso e non colpisce lo specchio

5’ Bellissima giocata di Longo che protegge il pallone nel cerchio di centrocampo, si gira e parte verso l’area, allarga verso Emmausso che di destro vede la sua conclusione respinta da De Lucia

6’ Ancora bella transizione offensiva della Scafatese, Emmausso si trova a tu per tu con De Lucia che non può fare altro che stenderlo, costringendo il direttore di gara a decretare il rigore.

8’ Decisione confermata anche dopo l’FVS, dal dischetto si presenta Emmausso che apre il destro, De Lucia è bravissimo a distendersi e a respingere

10’ Gol annullato alla Casertana, Manconi parte ampiamente oltre la linea canarina e insacca ma il primo assistente alza la bandierina. Decisione confermata anche dopo revisione

28’ Scafatese in vantaggio, Novella va da Manzi, imbucata per Longo che di prima torna nuovamente da Novella, destro a giro del numero 35 che impatta sulla traversa e supera la linea. Il direttore di gara inizialmente non assegna la rete ma, dopo i controlli all’FVS, assegna il vantaggio ospite. 0-1

33’ Ancora Scafatese pericolosa in avanti, Proia non colpisce benissimo dopo l’ennesima sponda di Longo

34’ Dall’altro lato del campo brividi sulla schiena della retroguardia sugli sviluppi di angolo, il colpo di testa di Castelli esce di poco

39’ Occasione d’oro sciupata dalla Scafatese: Longo vince un contrasto spalla a spalla con Rocchi e si invola da solo verso la porta, aspetta l’accorrente Emmausso ma non riesce a ricamare bene il passaggio, trovando in controtempo il numero 90. Sugli sviluppi dell’azione lo stesso Emmausso riconquista la sfera ma poi spara alto

43’ Altro contropiede in superiorità numerica sciupato dai gialloblù: triangolazione Proia – Longo – Proia, il centrocampista canarino prova ancora ad allargare verso Emmausso ma non trova la giusta misura per il passaggio vincente

SECONDO TEMPO

56’ Altro calcio di rigore, questa volta in favore della Casertana, fischiato per una maglia trattenuta dagli sviluppi di angolo dalla sinistra.

58’ Dal dischetto Manconi spiazza Becchi. 1-1

64’ Risponde la Scafatese con una bellissima punizione di Emmausso, De Lucia si salva in angolo

67’ Casertana in vantaggio: bellissimo colpo di testa in tuffo di Manconi che confezione la sua doppietta. 2-1

80’ Giocata personale di Ortisi che poi prova il diagonale mancino, palla sull’esterno della rete

84’ Ci prova Volpicelli dal limite con un sinistro che si spegne a lato

90’ Pareggio della Scafatese: tiro cross di Convitto, De Lucia ribatte e Volpicelli è il più lesto di tutti a mettere la palla in rete. 2-2

93’ Punizione alta di Bentivegna dai 30 metri

96’ Triplice fischio finale, termina 2-2 la sfida del Pinto