Paura a Castellamare, Bozhinov collassa a terra nel gran caldo

Momenti di paura allo stadio Menti di Castellamare di Stabia, in Campania, quando al 40′ del primo tempo Rosen Bozhinov, 21enne difensore del Pisa, è collassato in campo nella sfida di Serie B contro la squadra locale. I compagni di squadra e gli avversari sono accorsi preoccupati, mentre i sanitari sono arrivati rapidamente sul rettangolo verde per prestare soccorso al calciatore in preda a convulsioni. Bozhinov, apparentemente privo di sensi, è stato portato fuori dal campo in barella per poi essere trasportato in ambulanza presso l’ospedale locale. L’arbitro ha, quindi, disposto la sospensione dell’incontro, tra gli applausi del pubblico in apprensione, in attesa di avere informazioni più dettagliate sullo stato di salute dell’atleta. Il timore diffuso era che Bozhinov avesse accusato un problema cardiaco. E’ ancora fresco il ricorso dei momenti di terrore a Firenze per Edoardo Bove. Fortunatamente, per il difensore bulgaro si è trattato soltanto di un malessere dovuto al caldo, anche se rimane in osservazione in ospedale: Bozhinov, che fa sapere la Lega B “è sempre rimasto cosciente”, è stato vittima di una fortissima disidratazione che ha provocato convulsioni. L’episodio si è quindi risolto bene; in serata il calciatore è tornato in uno stato stato di salute ottimale, ma i medici hanno comunque preferito mantenerlo sotto osservazione nella struttura sanitaria. Non mancano però le polemiche, e non soltanto a Castellammare. In questi giorni, infatti, molte società, soprattutto in centro e sud Italia, hanno chiesto di posticipare i propri incontri in orari meno caldi proprio per trovare rimedio alle alte temperature di queste settimane. In serie C, il Perugia ad esempio è riuscito a far slittare per il caldo la partita contro il Pineto dalle 15 alle 21. Proprio i tifosi della Juve Stabia nei giorni scorsi avevano chiesto di non giocare in pieno pomeriggio e rinviare l’incontro di qualche ora in modo da evitare le ore più torride della giornata.l Pisa calcio ha pubblicato sul proprio profilo fb una foto di Rosen Bozhinov dall’ospedale con il giocatore che mostra il pollice alzato. Nel post il club spiega che il calciatore, “costretto ad uscire dal campo per un malore accusato al minuto 40 del primo tempo si trova attualmente sotto osservazione e sta eseguendo gli accertamenti del caso”. La società ringrazia “gli operatori sanitari per il pronto intervento, la società SS Juve Stabia per la fattiva collaborazione, la Lega Serie B e il direttore di gara per la comprensione e la vicinanza nei momenti di massima preoccupazione e concitazione”. Il club spiega anche di aver “scelto di non rilasciare dichiarazioni nel postgara per lasciare nella massima tranquillità tutti i propri tesserati in questa giornata non facile, dove il risultato sportivo passa in ogni caso in secondo piano; il pensiero di tutti è rivolto a Rosen nella speranza che quanto accaduto oggi diventi presto soltanto un brutto ricordo.