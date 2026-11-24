Salvatore Memoli

Il tempo passa ed insegna. Soprattutto in politica, l’esperienza gioca un ruolo importante ed aiuta a trovare le migliori soluzioni. È capitato tante volte e capita ancora anche a livello cittadino. Mi è sembrato di capire che qualcosa stia cambiando nelle valutazioni e nei giudizi resi da maggioranza ed opposizione politica sulle società partecipate. Anche allo stesso Sindaco di Salerno é scappata una posizione contraria sull’assetto e le finalità di qualche partecipata. Ne capisco il messaggio soprattutto se utile a rimettere in riga comportamenti di dipendenti che si sentono affrancati dai doveri di lavoratori subordinati e sollecitano manovre correttive minacciose. L’opposizione dal canto suo si lancia in un attacco che spesso non ha nessuna giustificazione con la storia e il ruolo delle Partecipate, nel tessuto cittadino ed amministrativo. Il vero problema non sono le lamentele più o meno fondate! L’ analisi deve essere fatta su un livello più alto di giudizio sul tipo di società che vogliamo che impropriamente chiamiamo Partecipate. A Salerno nell’ambito dei servizi pubblici primari, la prima riflessione deve essere riservata all’utilità, per non dire indispensabilità, di avere una società interamente strumentale dell’Ente locale per affrontare la gestione di servizi dove il Comune deve avere una posizione determinante. Le cosiddette Partecipate del Comune di Salerno rispondono a questa esigenza amministrativa di avere la gestione di ambiti di servizi che debbono dare risposte di efficienza e d’idoneità secondo i programmi dell’Ente. Ogni diversa indicazione limita la rilevanza pubblica di interventi nell’ambito dei servizi primari e pone una condizione di limitatezza ed inagibilità che non può essere assunta e gestita dai privati. La cultura politica della privatizzazione, in Italia è stata già vissuta e non sembra raccolga plausi politici. Mi riferisco alle privatizzazioni, intese come cessioni di enti pubblici o società controllate dallo Stato, per azzerare il controllo pubblico e, quindi, azzerare il debito pubblico con le cessioni del bene sul mercato. Soprattutto agli inizi degli anni sessanta, da parte dei Governi Amato e Ciampi, fu avviata la dismissione di Enti come IRI, ENI, ENEL e INA fino ad arrivare alla soppressione del Ministero delle Partecipazioni Statali. In questa operazione entrarono banche, assicurazioni, trasporti e servizi pubblici ( Telecom Italia e Poste Italiane). Certo non si dimentica che l’Italia fu spinta sulla strada della dismissione di autentici gioielli pubblici dall’Unione Europea. La conseguenza sul piano economico del Paese fu importante. C’è ancora chi ricorda che l’allora presidente dell’IRI, Romano Prodi, ebbe un ruolo determinante sulle decisioni e che ovviamente procurano, oggi, strali velenosi al suo indirizzo. A Salerno la volontà amministrativa porterebbe sulla graticola la vita delle Partecipate del Comune. Lo sguardo é fermo sulle tre società principali Salerno Pulita, Salerno Mobilità e Salerno Solidale. Non si risparmia di evidenziare i malumori esistenti all’interno delle stesse e all’esterno da parte dell’opinione pubblica. In tal senso l’opposizione amministrativa ha subito utilizzato le dichiarazioni imbarazzanti del Sindaco De Luca contro alcuni dipendenti di Salerno Pulita, accusati di assenteismo, per i quali é stato richiesto il licenziamento. In aggiunta all’episodio legato a qualche lavoratore di Salerno Pulita, é stato ricordato la vicenda di Salerno Solidale che avrebbe assistito alla chiusura della Piscina comunale Arbostella, ritenuta un simbolo di inefficienza della governance societaria. Aggiungerei di mio conto sulla Società Salerno Mobilità che attendiamo inutilmente, da anni, il contenimento dei costi per parcheggiare a Salerno. Operazione che una Società Pubblica ha il dovere di affrontare nell’interesse generale e non consentire incrementi che il cittadino non riesce più a sopportare! Tutti gli episodi richiamati, in uno all’unanime considerazione dei costi elevati di alcuni servizi solidali, non reggono, sia da parte del Sindaco che dell’opposizione, alla prova giustificativa di liquidare le predette società e le loro storie, per consegnarle in mano ai privati. Il privato, qualsiasi privato, mira al suo profitto imprenditoriale che per i servizi pubblici somministrati ai cittadini stride con la qualità degli stessi, oltre ai possibili costi. Non è detto che il privato mantenga costi ed investimenti accettabili per la gestione di questi servizi. Va’ detto che sull’intera partita, il Comune deve conservare un controllo sostanziale e deve mostrare di possedere le capacità di valutare il management e la governance delle predette società. Deve farlo subito inserendo un elemento importante della governance del personale, inserendo percorsi formativi miranti alla preparazione ed aggiornamento di tutte le competenze. Dare anche indicazioni concrete di spending review, avviando programmi di consolidamento della spesa e indicazioni su programmi di operatività nell’ambito dei contratti sottoscritti dalle società con il Comune, con verifiche a breve, medio e lungo termine delle prestazioni garantite. Il tutto deve essere definito con precisi protocolli, stabilendo i livelli di controllo da parte dei dipendenti qualificati nei settori del Comune. Il tutto come avveniva nel passato per le stesse società e per le cooperative sociali che prestavano servizi importanti per conto del Comune. Il Comune attrezzi un programma chiaro, discusso in Consiglio Comunale, su tutti i servizi pubblici avendo riguardo in particolare a quelli che hanno naturale attinenza alla qualità della vita dei cittadini, come obiettivi di un rilancio di quello che c’è e di controllo imparziale delle leve delle governance ( gli amici sono amici, i vertici delle Partecipate debbono essere più di amici, devono garantire competenza e professionalità!). Che sia di forte esempio lo sconquasso delle dismissioni dello Stato in ambiti di grande efficienza pubblica, per scoraggiare quanti parlano a Salerno senza riflettere troppo e mostrano di non avere cognizione dell’importanza di avere idonee organizzazioni per dare risposte maggiori ai cittadini, comprimendo le fantasiose e vaporose soluzioni che solleticano soltanto l’inutile dibattito politico delle privatizzazioni.