La Lega rafforza la propria presenza a Salerno e in provincia e si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali con l’ambizione di assumere un ruolo sempre più significativo negli equilibri del centrodestra. È questo il messaggio emerso ieri sera dal direttivo provinciale del partito, riunito nella sede di piazza Casalbore, alla presenza dei vertici regionali e provinciali, amministratori locali e rappresentanti istituzionali. Un incontro che ha rappresentato anche l’occasione per presentare alcuni nuovi ingressi, a partire dal deputato Pino Bicchielli e dal consigliere comunale di Salerno Sarel Malan, entrambi provenienti da Forza Italia. A tracciare la prospettiva politica è stato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega in Campania, che ha indicato proprio nel territorio salernitano uno dei principali punti di forza del partito in vista delle prossime elezioni. «In Campania, in tutte le province, e in particolar modo a Salerno, la sorpresa delle prossime elezioni politiche sarà proprio la provincia salernitana. Lo dico con la consapevolezza della qualità della classe dirigente che riusciamo a esprimere. Questa sera ne abbiamo avuto la dimostrazione, con amministratori, sindaci e persone competenti. La politica deve alzare l’asticella e noi lo stiamo facendo». Per Zinzi, il rafforzamento della squadra passa anche attraverso una maggiore capacità di incidere sulle questioni che interessano direttamente i cittadini, a cominciare dalla sicurezza. «È la nostra priorità. Con l’ingresso di Pino Bicchielli nella Lega abbiamo più forza sul piano istituzionale, non soltanto per Salerno, ma per tutte le istanze della Campania». Il coordinatore regionale ha poi accolto con soddisfazione l’adesione di Sarel Malan, che consentirà al Carroccio di avere una rappresentanza in Consiglio comunale. «Sono felice che la squadra della Lega cresca nella città e nell’intera provincia. Con Malan saremo materialmente presenti in Consiglio comunale e potremo fare squadra con chi, come Dante Santoro, in questi anni ha portato avanti le proprie battaglie politiche». Non è mancato un passaggio sulla situazione regionale e sul confronto tra l’attuale presidente Roberto Fico e il suo predecessore Vincenzo De Luca. Zinzi ha espresso un giudizio fortemente critico nei confronti di entrambi, sostenendo che l’attuale amministrazione stia mostrando difficoltà tali da far «quasi rimpiangere De Luca». «Abbiamo contrastato nel merito le politiche del centrosinistra negli ultimi dieci anni, denunciando gli errori della precedente giunta. A De Luca segue l’apatia e l’incompetenza dell’esperienza Fico. Non so cosa sia peggio, ma questo stato di cose rappresenta uno stallo inaccettabile per i cittadini campani». Tra i protagonisti della serata anche il deputato Pino Bicchielli, che ha recentemente ufficializzato il passaggio da Forza Italia alla Lega. Per il parlamentare salernitano, il direttivo ha rappresentato un primo importante momento di confronto con la nuova squadra politica. «Abbiamo già iniziato a lavorare nelle scorse settimane, ma oggi è un giorno importante. Siamo qui con i massimi vertici del partito, con tanti amministratori e sindaci. Credo ci siano tutte le condizioni per costruire insieme una Lega ancora più forte, che abbia l’ambizione di essere protagonista non soltanto in Campania, ma anche a livello nazionale». Particolarmente significativo, sul piano degli equilibri cittadini, l’ingresso di Sarel Malan, che porta la Lega all’interno dell’assise comunale di Palazzo di Città. Una presenza che, secondo il consigliere, contribuirà a rafforzare l’azione delle opposizioni. «Il Consiglio comunale si arricchisce della rappresentanza del terzo partito del centrodestra, che era rimasto escluso dalle ultime competizioni amministrative. Il senso della mia scelta è proprio quello di rendere il centrodestra più forte e competitivo, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, che è quello di fare opposizione all’amministrazione e al sindaco De Luca». Malan ha inoltre sottolineato il rapporto politico e personale con diversi esponenti del partito, richiamando una comune sensibilità moderata e liberale. «Una squadra compatta, un gruppo competitivo, composto da tanti amici di lungo corso, tra cui l’onorevole Bicchielli, il rettore Tommasetti e l’onorevole Zinzi, persone alle quali mi lega un’affinità politica e culturale». A delineare la strategia per i prossimi mesi è stato Aurelio Tommasetti, che ha evidenziato come i nuovi ingressi rappresentino un’opportunità per consolidare l’organizzazione del partito e ampliare la propria capacità di rappresentanza. «La Lega sarà presente in Consiglio comunale grazie a Sarel Malan. Abbiamo condotto una battaglia lealissima con Dante Santoro e con la squadra di Prima Salerno e oggi abbiamo la fortuna di avere anche Malan in prima linea. L’ingresso suo e quello di Pino Bicchielli sono per noi motivo di grande soddisfazione. La squadra esce sicuramente rafforzata». Lo sguardo è rivolto alle prossime elezioni politiche, ma anche alle amministrative che interesseranno numerosi comuni della provincia. «Ci prepareremo al meglio ai prossimi appuntamenti. Da Salerno siamo convinti che arriverà un risultato importantissimo per la Lega. Non abbiamo preclusioni né preoccupazioni, ma un rinnovato entusiasmo per un progetto solido, destinato a crescere anche a livello nazionale». Sul fronte delle elezioni comunali, Tommasetti ha ribadito la volontà di contribuire alla costruzione di una coalizione compatta, senza escludere la possibilità che proprio la Lega possa esprimere candidature alla guida di alcune amministrazioni. «Il nostro obiettivo è un centrodestra unito. Vogliamo offrire il nostro contributo nei territori dove siamo maggiormente radicati e dove possiamo mettere in campo profili validi. Abbiamo uno spirito fortemente identitario, ma ci piace lavorare in squadra con gli altri partiti della coalizione». Una disponibilità che riguarda tanto le candidature a sindaco quanto la composizione delle liste. «Questi nuovi ingressi facilitano il percorso. Se avremo la possibilità di proporre donne e uomini capaci di rappresentare un’alternativa credibile alla guida dei comuni, sarà un valore aggiunto per tutto il centrodestra». Il direttivo di piazza Casalbore segna dunque una nuova fase organizzativa per la Lega salernitana. L’arrivo di figure già impegnate nelle istituzioni, il rafforzamento della rappresentanza cittadina e la volontà di incidere sulle prossime scadenze elettorali delineano una strategia che punta a consolidare il peso del partito nella coalizione. Una sfida che passerà ora dalla capacità di trasformare i nuovi ingressi e le ambizioni politiche in una presenza strutturata nei comuni della provincia e in un progetto condiviso con le altre forze del centrodestra.