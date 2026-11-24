Di Olga Chieffi

L’opera complessiva di Aldo Trione, che abbiamo incontrato nel nostro percorso universitario all’ateneo salernitano, quale docente di estetica, si configura come un lungo, coerente e appassionato itinerario intellettuale che attraversa più di quattro decenni della cultura filosofica italiana, prendendo avvio nella Napoli crociana e post-crociana, per aprirsi subito con coraggio e originalità al grande laboratorio del pensiero europeo moderno e contemporaneo, lungo una traiettoria in cui l’indagine sulle forme dell’arte non è mai ridotta a mero esercizio classificatorio o a fredda storia delle idee, ma diviene interrogazione radicale sul senso dell’esistenza, sul destino della parola poetica e sulla possibilità stessa di costruire un ordine intelligibile nel cuore delle fratture del Novecento. Fin dai primi studi, come l’esordio dedicato al rapporto tra estetica e diritto o i fondamentali volumi consacrati alla cultura francese tra fine Ottocento e Novecento, Trione individua nella crisi dei grandi sistemi metafisici il punto di partenza obbligato di ogni riflessione estetica autentica, rivolgendo lo sguardo verso figure decisive come Stéphane Mallarmé, Paul Valéry e Gaston Bachelard, autori dai quali mutua rispettivamente la consapevolezza dell’abisso che circonda il linguaggio poetico, la fede nella lucidità costruttiva della mente creatrice e l’attenzione fenomenologica per l’immaginario materiale e la rêverie. Il confronto con Stéphane Mallarmé e Paul Valéry rappresenta, infatti, l’asse portante della riflessione di Trione sulla poesia e sull’estetica moderna, trovando una sistemazione organica ne’ “L’estetica della mente”. Dopo gli studi su Mallarmé nel 1987, vennero poste le premesse teoriche fondamentali per “L’ostinata armonia” volume datato 1992. Per Trione questi autori incarnano una svolta filosofica decisiva, ovvero il passaggio da un’estetica dell’ispirazione romantica e dell’effusione sentimentale a una scienza rigorosa della costruzione artistica, nella quale la forma diventa l’unica risposta possibile alla crisi dei fondamenti metafisici. Da Mallarmé, che segna il punto di non ritorno della modernità poetica portando il linguaggio a confrontarsi con il vuoto, il silenzio e l’abisso del caso, il filosofo riprende l’idea della poesia come disciplina calcolata della parola, capace di trasformare l’esperienza del nulla non in resa nichilistica, ma in pura architettura mentale e spazio ritmico. Da Paul Valéry, l’allievo che traduce l’intuizione del maestro in metodo, Trione mutua invece il primato della poietica sul sentimento grezzo, valorizzando il lavoro lucido dell’intelletto, il rigore compositivo, la fabbricazione consapevole dell’opera secondo il modello dell’architettura e della danza, e quella coscienza vigile che sorveglia costantemente i propri atti creativi. Lungo l’itinerario che conduce dal laboratorio dell’estetica della mente fino a “L’ostinata armonia”, Trione rielabora così la lezione dei due maestri francesi in una visione filosofica originale, mostrando come tra Ottocento e Novecento l’opera nasca sul bordo della frattura e del frammento, senza più garanzie esterne e come la ricerca dell’armonia perda ogni ingenuità classica, per farsi atto di resistenza intellettuale, un equilibrio mai pacificato, ma difeso tenacemente dalla mente contro il disordine e la dispersione del mondo. L’Ostinata Armonia è un agile libretto edito da Laterza, la cui densità speculativa si annuncia già nella forza ossimorica del titolo, dove l’aggettivo ostinata sottrae immediatamente il sostantivo armonia a qualunque tentazione classicistica, conciliatoria o ingenua, trasformando l’equilibrio delle forme in una conquista aspra, precaria e continuamente minacciata dal disordine, dal frammento e dal nulla. In questo saggio, Trione attraversa le stagioni cruciali della modernità estetica mostrando come, proprio nel momento in cui crollano le certezze ontologiche tradizionali e l’arte sembra consegnata alla dissoluzione, al silenzio o al puro sperimentalismo negativo, riemerga con tenacia insopprimibile il bisogno della forma, della misura e della proporzione, non come restaurazione nostalgica del passato ma come resistenza critica dello spirito contro la dispersione del senso. Nelle pagine di questo volume, il filosofo intreccia con straordinaria finezza analitica il rigore concettuale della tradizione filosofica con l’ascolto ravvicinato delle poetiche, indagando il lavoro segreto della mente che organizza la materia sensibile, l’architettura invisibile che sostiene il testo letterario e l’opera figurativa, unitamente al dialogo ininterrotto tra pensiero riflessivo e intuizione immaginativa, evidenziando come l’armonia moderna sia sempre il risultato di una tensione dialettica irrisolta tra caos e regola, tra l’urgenza dell’informe e la disciplina della composizione. Questo nucleo teorico maturato tra queste pagine, non resta un episodio isolato, ma irradia tutte le tappe successive della bibliografia trioniana, a partire da “Ars combinatoria” del 1999, in cui la riflessione sul gioco delle forme e sulle geometrie nascoste della creazione si fa ancora più sottile, per proseguire con “Sopralluoghi” del 2005, dedicato a rileggere oltre gli schemi scolastici l’eredità di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, fino ad approdare alla svolta metafisica e quasi sapienziale degli anni Duemila, con titoli emblematici quali “La parola ferita” del 2008 e “Mistica impura” del 2009, opere in cui il linguaggio poetico viene interrogato nella sua vulnerabilità costitutiva, sospeso sul confine dell’indicibile e carico di una tensione verso il sacro, che resta, tuttavia, interamente calata nella finitudine terrena, priva di facili redenzioni. Il cammino trova infine una sintesi luminosa e contemplativa negli scritti della piena maturità, culminati nel 2020 con “L’anima e le pietre”, intenso breviario estetico e filosofico dedicato alla pietra nuda come archetipo originario, silenzio minerale e specchio dell’essere, attraverso un colloquio serrato con poeti e pensatori, che spaziano da Platone a Camus, da Bonnefoy a Pessoa, confermando fino all’ultimo quella fedeltà a una scrittura limpida, vibrante e rigorosa, che ha reso Aldo Trione un maestro capace di coniugare l’alta speculazione estetica con una profonda pietas umanistica e civile.