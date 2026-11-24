Luigi Tursi

C’è una fotografia che forse più di ogni altra racconta la vita di Enzo Fasano: quella di due bambini che si conoscono all’asilo, crescono nello stesso quartiere e, qualche anno dopo, entrano insieme nell’aula consiliare del Comune di Salerno per rappresentare il Movimento Sociale Italiano. Uno di quei bambini era Sergio Valese, l’altro Vincenzo Fasano. Un’amicizia durata una vita, ben prima delle cariche, delle candidature e degli incarichi parlamentari. Nato a Salerno il 2 settembre 1951, laureato in Filosofia e insegnante di lettere, Fasano aveva costruito la propria identità attorno a due grandi passioni: la politica e la sua città. La sua storia comincia nella destra missina, in anni nei quali la militanza significava soprattutto appartenenza, frequentazione delle sezioni e partecipazione alla vita politica cittadina. fasano fece parte dello zoccolo duro missino salernitano che faceva capo a Giacomo Mele, Nino Colucci, Enzo Demasi, Pippo Falvella, camerati di viaggio per anni nel consiglio comunale di Salerno. La sede storica dell’Msi in via Diaz, con primo carbone, Fiore Cipoletta e la nidiata di missini che a Salerno ha avuto sempre terreno fertile. Tanto che lo storico Almirante chiudeva la campagna per le politiche a Salerno in piazza della Concordia. Con la svolta di Fiuggi del 1995 aderisce al progetto di Alleanza Nazionale. Nello stesso anno arriva l’esperienza in Consiglio regionale della Campania, dove ricopre anche l’incarico di assessore. È l’inizio di un percorso istituzionale che lo porterà a diventare uno dei riferimenti della destra salernitana. Nel 2001 viene eletto alla Camera dei deputati. Dopo la stagione di Alleanza Nazionale, partecipa alla nascita del Popolo della Libertà e successivamente aderisce a Forza Italia. Nel 2008 approda al Senato, dove viene riconfermato nel 2013. Nel 2018 torna a Montecitorio. Quattro elezioni parlamentari che testimoniano la continuità del suo impegno politico. Ma per capire chi fosse davvero Enzo Fasano bisogna andare oltre i curricula. Bisogna ascoltare chi lo ha conosciuto quando ancora la politica non era diventata una professione. Durante la commemorazione organizzata nel Salone dei Marmi nell’aprile 2022, Sergio Valese raccontò un’amicizia cominciata 65 anni prima. «Io ed Enzo ci siamo conosciuti all’asilo, eravamo compagni di banco alle elementari, insieme siamo cresciuti a San Domenico». Poi il ricordo del primo ingresso in Comune, a 23 anni, come consiglieri missini. «Fecero una raccolta di firme per mandare via i due teppisti», ricordò con ironia, riferendosi all’accoglienza riservata ai due giovani esponenti della destra. C’è poi il rapporto con Maurizio Gasparri, probabilmente una delle amicizie politiche più importanti e durature della sua vita. Il senatore, presente ai funerali nel Duomo di Salerno, lo definì «non un amico ma un fratello», ricordando di aver condiviso con lui ogni scelta e le diverse stagioni dell’impegno politico. Nell’omaggio successivo parlò soprattutto della sua pazienza, della capacità di ascoltare tutti e della lealtà nei rapporti personali. Alfonso Andria sottolineò invece come, prima del politico, ci fosse sempre l’uomo: una persona capace di ascoltare, comprendere e condividere. Anche Vincenzo De Luca, suo avversario politico per lunghi anni, volle riconoscergli qualità non comuni: «Fasano è stata una persona di grande semplicità, di grande cordialità, di grande ironia anche». Accanto a lui, nella commemorazione, c’erano la moglie Anna Senatore e il figlio Giovanni. Una presenza discreta, ma significativa, in una giornata nella quale la politica lasciò spazio ai ricordi personali. Enzo Fasano si è spento a Salerno il 23 gennaio 2022, a settant’anni. Sul suo feretro, durante i funerali, fu deposto il drappo del Movimento Sociale Italiano, il partito nel quale aveva cominciato il suo cammino. Con lui se ne andava un pezzo della storia politica salernitana: quella di una generazione che aveva vissuto la politica nelle sezioni, nelle piazze, nelle istituzioni e nelle amicizie costruite nel tempo. La sua eredità non è soltanto nei quattro mandati parlamentari, ma anche nei ricordi di chi, al di là delle appartenenze, continua a riconoscergli un tratto distintivo: la capacità di separare lo scontro politico dal rispetto umano.