Una seduta particolarmente impegnativa, con al centro le scelte economiche e amministrative che accompagneranno la città di Salerno nei prossimi anni. Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì 30 novembre per affrontare un ordine del giorno composto da quindici punti, molti dei quali riguardano la programmazione finanziaria dell’ente, la fiscalità locale e la gestione del patrimonio pubblico. Tra i provvedimenti più rilevanti figura l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2027-2029, uno degli atti fondamentali per definire le risorse a disposizione dell’amministrazione e gli indirizzi di spesa del prossimo triennio. Il documento sarà accompagnato dal Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029, che individua gli obiettivi strategici e operativi dell’ente. All’esame dell’assise anche la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2026-2028, approvata dalla Giunta comunale lo scorso 16 novembre. Un capitolo significativo sarà dedicato alla pressione fiscale. I consiglieri saranno chiamati a esprimersi sulle aliquote e sulle detrazioni Imu per il 2027 e sull’addizionale comunale Irpef relativa allo stesso anno. Due passaggi particolarmente importanti per famiglie e contribuenti, dai quali emergeranno le scelte dell’amministrazione in materia di entrate tributarie. All’ordine del giorno anche il regolamento sull’imposta di soggiorno, con possibili novità per il settore turistico e ricettivo cittadino, e un provvedimento relativo alle misure preventive per contrastare l’evasione dei tributi locali. Spazio anche alla gestione del patrimonio immobiliare comunale. Il Consiglio dovrà esaminare il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2027-2029, insieme alla determinazione della quantità, qualità e prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati destinati alla residenza e alle attività produttive e terziarie. Si tratta di atti che riguardano direttamente la gestione e l’eventuale valorizzazione dei beni dell’ente. Tra gli argomenti in discussione figura inoltre il programma di rigenerazione urbana, un tema centrale per il futuro assetto della città, sul quale l’assise sarà chiamata a confrontarsi. Il documento all’ordine del giorno non specifica, tuttavia, gli interventi e le aree interessate dal programma. Sul versante finanziario, attenzione anche al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con una proposta che integra precedenti deliberazioni della Giunta comunale. Un passaggio che si inserisce nel più ampio quadro della gestione dei conti pubblici e degli equilibri economici dell’amministrazione. Previsto, inoltre, l’esame del piano ordinario delle società partecipate al 31 dicembre 2025 e della ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house. Un provvedimento che consentirà al Consiglio di affrontare il tema dell’organizzazione e della gestione dei servizi comunali. A completare l’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della precedente seduta e allo spazio riservato a interrogazioni e interpellanze, una rettifica relativa al frazionamento di un’area, già oggetto di una deliberazione dello scorso ottobre. La seduta del 30 novembre si annuncia dunque come uno degli appuntamenti amministrativi più significativi di questa fase conclusiva dell’anno. Al centro del confronto tra maggioranza e opposizione ci saranno soprattutto il bilancio, le politiche fiscali e le prospettive di sviluppo urbano, con decisioni destinate a incidere sulla programmazione del Comune di Salerno per il prossimo triennio.