Villa dei Fiori: Giornata della Riconoscenza

Non una semplice commemorazione, ma una giornata profondamente dedicata ai valori della cura, della solidarietà e dell’impegno quotidiano verso le persone più fragili. È questo il significato della XXX Giornata della Riconoscenza in memoria del Fondatore Senatore Luigi Angrisani, appuntamento ormai consolidato nella storia della Fondazione e della comunità che negli anni ne ha condiviso la missione, in programma domenica 21 giugno presso l’Ambulatorio “Luigi Angrisani” di via De Concilis a Nocera Inferiore. L’iniziativa rappresenta un momento di incontro, riflessione e condivisione, volto non solo a ricordare la figura del fondatore, ma anche a rinnovare l’impegno verso quei principi di umanità, attenzione alla persona e responsabilità sociale che hanno ispirato la sua opera e continuano a guidare l’attività delle strutture da lui create. La mattinata si aprirà alle ore 9.30 con una tavola rotonda dedicata alla presentazione della pubblicazione del Centro Studi Villa dei Fiori dal titolo “Il futuro della riabilitazione per persone con gravi disabilità”. Un lavoro di analisi e proposta che affronta uno dei temi più rilevanti e delicati del sistema sociosanitario contemporaneo, ponendo al centro il diritto delle persone con disabilità a ricevere percorsi assistenziali realmente adeguati ai propri bisogni. Il documento nasce da una convinzione tanto semplice quanto decisiva: ogni scelta normativa, organizzativa e amministrativa deve essere costruita partendo dalla persona assistita e dalle sue esigenze concrete. Una prospettiva che richiede un autentico cambio di paradigma culturale e gestionale. Troppo spesso, infatti, le persone sono chiamate ad adattarsi a procedure e regole elaborate secondo logiche prevalentemente burocratiche o economiche. La sfida proposta dalla pubblicazione è invece quella di costruire un sistema capace di fare il percorso inverso, modellando l’organizzazione dei servizi a partire dai bisogni della persona, riconosciuta come centro e fine ultimo di ogni intervento assistenziale. L’urgenza di questo cambiamento emerge con particolare evidenza osservando l’evoluzione della programmazione sanitaria degli ultimi anni. Progressivamente si è assistito a un passaggio da una pianificazione fondata sul fabbisogno della popolazione a una costruita sul fabbisogno dei centri e delle strutture. Una trasformazione che rischia di allontanare il sistema dalle esigenze reali dei cittadini più vulnerabili. La pubblicazione del Centro Studi Villa dei Fiori nasce proprio dall’esigenza di invertire questa tendenza, riportando al centro della programmazione sanitaria la persona con disabilità, la sua storia clinica, il suo progetto di vita e i suoi bisogni assistenziali. In questa prospettiva, il volume analizza le principali criticità che interessano il sistema riabilitativo destinato alle persone con disabilità gravi e gravissime, individuando al tempo stesso possibili soluzioni e percorsi di miglioramento. Tra gli obiettivi indicati vi sono il superamento delle rigidità burocratiche e degli automatismi amministrativi, il recupero della centralità della valutazione clinica multidimensionale, la valorizzazione dell’appropriatezza dei percorsi assistenziali e il rafforzamento della qualità delle cure offerte. Si tratta di proposte che mirano a garantire una presa in carico più efficace, personalizzata e rispettosa della dignità della persona. Al confronto prenderanno parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo sanitario. Interverranno Loredana Raia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, Arcangelo Saggese Tozzi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Salerno, il giornalista de Il Mattino Ettore Mautone, insieme a professionisti ed esperti impegnati quotidianamente nel settore della riabilitazione e dell’assistenza alle persone con disabilità. La Giornata della Riconoscenza offrirà inoltre l’occasione per riflettere sull’eredità umana, culturale e professionale lasciata dal senatore Luigi Angrisani. Una figura che ha dedicato la propria esistenza alla costruzione di percorsi di assistenza, inclusione e promozione della dignità della persona, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo di modelli innovativi di cura e accoglienza. Il suo esempio continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per quanti operano nel mondo della sanità e del sociale. Il programma proseguirà alle ore 11.15 presso il Presidio Villa dei Fiori di Poggio San Pantaleone, dove il Vescovo Monsignor Giuseppe Giudice celebrerà la Santa Messa in memoria del fondatore. Seguirà il tradizionale pranzo con le famiglie, momento particolarmente significativo della giornata, che ogni anno riunisce ospiti, operatori, familiari e amici in un clima di fraternità e condivisione. Da trent’anni, infatti, la Giornata della Riconoscenza rappresenta molto più di un appuntamento commemorativo: è il simbolo di una comunità che continua a riconoscersi nei valori della solidarietà, dell’accoglienza e del servizio agli altri. Un’esperienza umana e sociale straordinaria che, nel ricordo del senatore Luigi Angrisani, rinnova ogni anno l’impegno a costruire una società più inclusiva, capace di mettere al centro la persona e la sua dignità.