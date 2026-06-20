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Il procuratore aggiunto Soviero lascia Salerno per Napoli

  • Giugno 20, 2026
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Il procuratore aggiunto Soviero lascia Salerno per Napoli

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha designato, con sole quattro astensioni, il magistrato Francesco Soviero quale nuovo procuratore aggiunto della Procura di Napoli. Attualmente procuratore aggiunto a Salerno, Soviero torna così nel capoluogo partenopeo, dove per anni ha svolto le funzioni di pubblico ministero, maturando una significativa esperienza investigativa. Nei giorni scorsi il magistrato ha già avuto un primo incontro con il vertice della Procura napoletana per definire il passaggio al nuovo incarico. Secondo quanto previsto, Soviero assumerà la responsabilità della sezione Lavoro, settore particolarmente delicato per le numerose inchieste legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, agli infortuni e alle violazioni della normativa in materia di tutela dei lavoratori. La designazione era stata proposta all’unanimità dalla Quinta Commissione del Csm prima del via libera definitivo del plenum.

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