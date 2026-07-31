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Tterremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita fino a Salerno:
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Tterremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita fino a Salerno:

  • Luglio 31, 2026
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Tterremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita fino a Salerno:

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio in Campania per una violenta scossa di terremoto registrata nell’area dei Campi Flegrei, distintamente avvertita a Napoli, nell’hinterland e fino alla provincia di Salerno.

Secondo le prime informazioni, la magnitudo provvisoria del sisma è compresa tra 3.7 e 4.2. La scossa ha provocato il temporaneo blackout dell’energia elettrica in diverse zone del capoluogo partenopeo, mentre le prime segnalazioni parlano di alcuni danni nel territorio di Pozzuoli, uno dei comuni più vicini all’epicentro.

Numerosi cittadini si sono riversati in strada, spaventati dall’intensità del terremoto, percepito in maniera netta anche in molte aree della provincia di Salerno.

Al momento sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e delle autorità competenti per accertare eventuali ulteriori criticità e verificare la presenza di danni a persone o edifici. Seguiranno aggiornamenti con i dati ufficiali dell’evento sismico e il bilancio degli eventuali danni.

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