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Tentato furto nella notte a Mariconda
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Tentato furto nella notte a Mariconda

  • Agosto 16, 2026
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Tentato furto nella notte a Mariconda

Paura nella notte a Mariconda, dove sarebbe stato messo a segno un tentativo di furto ai danni di un’abitazione all’interno del Parco San Matteo.

L’episodio, avvenuto intorno alle 2, sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Nel filmato, pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Mariconda se…”, si noterebbero alcuni individui avvicinarsi alla porta dell’appartamento, apparentemente intenzionati a entrare.

Qualcosa, forse la presenza di qualcuno all’interno dell’abitazione, li avrebbe però convinti a desistere e ad allontanarsi.

Il video sta facendo il giro dei social e ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che chiedono maggiore attenzione sul fronte della sicurezza.

Nel post che accompagna le immagini viene rivolto un appello agli abitanti affinché il filmato venga condiviso e portato all’attenzione delle forze dell’ordine, nella speranza che le immagini possano contribuire a identificare i responsabili.

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