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Sul palco del SalernoSounds protagonista Sfera Ebbasta

  • Luglio 24, 2026
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Sul palco del SalernoSounds protagonista Sfera Ebbasta

– Mentre ancora riecheggiano note ed emozioni del pop d’autore di Tommaso Paradiso protagonista della serata centrale del SalernoSounds 2026, c’è già grande fermento in città per l’arrivo domani di Sfera Ebbasta che chiude con il suo live all’insegna di $€LEBRATION la seconda edizione della rassegna di concerti in Piazza della Libertà. $€LEBRATION, il progetto sviluppato per celebrare i dieci anni della musica di Sfera Ebbasta ripercorrendo il cammino artistico iniziato nel 2015 con XDVR, ha trovato definitivamente anche il suo compimento live: prodotto da Vivo Concerti, è un viaggio live tra le tappe della sua carriera, che ad oggi è valsa a Sfera 240 Dischi di Platino e 39 Dischi d’Oro, oltre 7 miliardi di stream complessivi e una fanbase multigenerazionale che su Instagram supera i 5 milioni di follower. In scaletta non mancheranno i brani che nel corso dell’ultimo decennio hanno portato il Trap King dai palazzoni di Cinisello ai vertici della musica italiana e fino al tetto del mondo. Gli ultimissimi biglietti per lo show sono disponibili sui circuiti Etes, Ticketmaster e Ticketone e saranno disponibili anche al Botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà che sarà aperto a partire dalle ore 10. All’arena si potrà accedere esclusivamente dal lato Lungomare. I varchi di accesso all’Arena saranno suddivisi per settore (PIT e POSTO UNICO). Per entrambi i settori l’apertura ingressi è prevista alle ore 18. Per motivi di sicurezza l’intera Piazza nei soli giorni di concerto sarà inibita al passaggio di non spettatori e il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle ore 16 fino a fine show. SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, realizzato con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec – Società Campana Beni Culturali, e con il supporto del Comune di Salerno. (

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