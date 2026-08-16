Salernitana, Mussio dopo il ko: Si può perdere il derby, non l’ambizione

Il derby perso contro la Scafatese, costato alla Salernitana l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, lascia spazio alle riflessioni e alle richieste della tifoseria. A intervenire è Francesco “Cicco” Mussio, presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Club, che attraverso i propri canali social ha lanciato un messaggio rivolto alla società, alla squadra e all’ambiente granata.

«Il derby si può perdere. L’ambizione no», esordisce Mussio, sottolineando come la Coppa Italia sia ormai archiviata, ma lasci una valutazione precisa: «Questa Salernitana è ancora un cantiere aperto».

Dopo «anni di delusioni», secondo il presidente del Centro di Coordinamento, la piazza avrebbe ormai una sola aspettativa: vincere. E il clima vissuto sugli spalti in occasione del derby avrebbe confermato la pressione e le aspettative della tifoseria.

Il riferimento è inevitabilmente anche al mercato: «Sono in arrivo rinforzi? Li aspettiamo». Ma per Mussio, da questo momento, la priorità deve essere una sola: l’unità dell’ambiente.

«Ora serve una sola risposta: unità. Nessuna distinzione, nessuna bandiera privata. Quando si parla di Salernitana, si sta dalla stessa parte».

Un appello alla compattezza rivolto a tutte le componenti del mondo granata, con un unico obiettivo: «Uniti, compatti, con un solo obiettivo: la Salernitana».

Poi, conclude Mussio, sarà il campo a dare il proprio verdetto: «E a Salerno il campo non farà sconti a nessuno».