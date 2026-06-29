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Venezuela, la famiglia Cuomo di Laviano trovata morta sotto le macerie

  • Giugno 29, 2026
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Venezuela, la famiglia Cuomo di Laviano trovata morta sotto le macerie

Le speranze di ritrovare in vita Enzo Cuomo, la moglie Trini Adrian e la figlia Isabella si sono infrante dopo ore di ricerche tra le macerie dell’edificio Petunia, nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes, a Caracas.

 

I corpi dei tre – come riporta il sito web ilgiornale.it – sono stati recuperati dai soccorritori all’interno del palazzo di 14 piani completamente collassato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il Venezuela. Enzo Cuomo aveva 63 anni, la moglie Trini Adrian 53 e la figlia Isabella 22. La famiglia, originaria di Laviano, in provincia di Salerno, viveva all’ultimo piano dell’edificio e non è riuscita a mettersi in salvo.

Fin dalle prime ore successive al terremoto, il fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, aveva lanciato un appello alle autorità italiane e ai soccorritori impegnati a Caracas. “Cercateli, non riesco a mettermi in contatto con loro”. L’abitazione della famiglia era stata individuata con precisione, ma quando le squadre di soccorso sono riuscite a raggiungere il palazzo hanno trovato soltanto i corpi senza vita dei tre familiari.

Nello stesso stabile, tuttavia, erano state estratte vive due persone che abitavano al secondo piano, gli unici sopravvissuti del condominio.

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