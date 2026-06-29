Jomi, Dalla Costa nuovo capitano

di Davide Villa
SALERNO – Si apre un nuovo, emozionante capi- tolo in casa Jomi Salerno. A seguito del ritiro dall’attività agonistica di Cyrielle Lau- retti Matos, la società saler- nitana annuncia ufficialmente che la nuova guida della squadra, con la fascia al braccio, sarà Ilaria Dalla Costa. Classe 1995, ori- ginaria di Busto Arsizio, il terzino azzurro è ormai una colonna portante e un sim- bolo del club campano. Arri- vata a Salerno nel 2016, Dalla Costa ha legato a doppio filo la sua carriera ai successi della Jomi, conquistando da protagonista ogni trofeo a li- vello nazionale. Con la ma- glia della Jomi Salerno, l’atleta ha infatti arricchito la sua bacheca personale vin- cendo ben 6 Scudetti, 5 Su- percoppe Italiane e 3 Coppe Italia. Un carisma e un’espe- rienza, i suoi, già ampia- mente riconosciuti anche oltre i confini del club, es- sendo anche il capitano della Nazionale italiana di palla- manofemminile.Lasceltadi affidarle la fascia rappre- senta la naturale evoluzione di un percorso d’eccellenza,
fedeltà e continuità spor- tiva.n Subito dopo l’ufficialità dellanomina,IlariaDalla Costa ha voluto esprimere tutta la sua emozione: n“Se guardo indietro al 2016, a
quando sono arrivata a Sa- lerno, quasi non riesco a cre- dere a quanta strada abbiamo fatto insieme. Se oggi ho l’onore di ricevere questa fascia, il merito è so-
prattutto di chi mi ha prece- duto. Penso alle mie ex com- pagne,allecapitaneealle giocatrici straordinarie con cui ho condiviso lo spoglia- toio dal 2016 a oggi: è guar-
dando il loro esempio, il loro sacrificio e la loro leadership che sono diventata la gioca- trice e la persona che sono. Se sono pronta per questo ruolo, è perché ho avuto i migliori maestri possibili. “Sono immensamente felice e onorata di questo nuovo capitolo, ma voglio che una cosa sia chiara: per me non cambierà assolutamente nulla. La fascia al braccio non mi renderà diversa. Continuerò a essere la stessa di sempre, a lottare su ogni pallone e a dare l’anima in campo. Il mio obiettivo sarà uno solo: trasmettere alle mie compagne la determi- nazione, il senso di apparte- nenza profondo e quella fame feroce che si deve avere quando si indossa la maglia della Jomi Salerno. Questa società merita il massimo, e io sono pronta a darlo, insieme a tutto il gruppo.” Contestualmente il club ha annunciato le con- ferme di Margherita Danti, Aurora Gislimberti e Asia Mangone: tre atlete che negli anni hanno contribuito alla crescita della Jomi Salerno, condividendone valori, obiettivi e ambizioni. La loro permanenza rappresenta un tassello molto importante.