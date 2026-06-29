Jomi, Dalla Costa nuovo capitano

dando il loro esempio, il loro sacrificio e la loro leadership che sono diventata la gioca- trice e la persona che sono. Se sono pronta per questo ruolo, è perché ho avuto i migliori maestri possibili. “Sono immensamente felice e onorata di questo nuovo capitolo, ma voglio che una cosa sia chiara: per me non cambierà assolutamente nulla. La fascia al braccio non mi renderà diversa. Continuerò a essere la stessa di sempre, a lottare su ogni pallone e a dare l’anima in campo. Il mio obiettivo sarà uno solo: trasmettere alle mie compagne la determi- nazione, il senso di apparte- nenza profondo e quella fame feroce che si deve avere quando si indossa la maglia della Jomi Salerno. Questa società merita il massimo, e io sono pronta a darlo, insieme a tutto il gruppo.” Contestualmente il club ha annunciato le con- ferme di Margherita Danti, Aurora Gislimberti e Asia Mangone: tre atlete che negli anni hanno contribuito alla crescita della Jomi Salerno, condividendone valori, obiettivi e ambizioni. La loro permanenza rappresenta un tassello molto importante.