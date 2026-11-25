Michele Gioia, dirigente di Fratelli d’Italia e da circa trent’anni impegnato nel comparto agricolo, è il nome indicato dal partito per la candidatura a sindaco di Battipaglia in vista delle amministrative del 2027. Sicurezza, sviluppo economico, infrastrutture e valorizzazione delle eccellenze territoriali sono i punti centrali della sua proposta. Nell’intervista affronta anche il bilancio dell’amministrazione Francese, la gestione commissariale e le possibili alleanze politiche.

Gioia, perché ha accettato la candidatura e quale progetto propone?

Tre anni fa i dirigenti di Fratelli d’Italia mi hanno chiesto la disponibilità alla candidatura a sindaco di Battipaglia. Ho accettato con orgoglio e gratitudine, considerandolo un riconoscimento a trent’anni di militanza, coerenza e lealtà nella stessa comunità politica e umana. La mia visione parte da tre pilastri: sicurezza, infrastrutture e occupazione. Per infrastrutture intendo anche pianificazione urbanistica e nuovo piano regolatore. A questi si aggiungono la tutela dell’agricoltura, la riqualificazione della fascia costiera, anche attraverso un porto turistico ispirato a esperienze funzionanti, e il sostegno all’aeroporto di Salerno insieme ai Comuni limitrofi. Per l’ex Tabacchificio propongo una riqualificazione come sede del Dipartimento di Agraria dell’Università di Salerno, con un polo di ricerca e sviluppo, evitando progetti effimeri e speculativi. Dobbiamo inoltre attrarre nuove opportunità nei servizi, nella logistica, nel digitale, nell’innovazione e nell’intelligenza artificiale. Il mondo del lavoro è cambiato e Battipaglia deve adeguarsi.

Qual è il bilancio dei dieci anni di amministrazione Francese?

Il merito maggiore che riconosco a Cecilia Francese è aver guidato Battipaglia per quasi dieci anni, completando due mandati consecutivi, risultato non scontato nella storia amministrativa cittadina. Sono sempre stato intellettualmente onesto e riconosco che qualcosa è stato realizzato: penso all’area coperta del mercato, ormai quasi ultimata, pur con dubbi sulla sufficienza degli spazi e sui criteri di assegnazione, e alle due nuove scuole. Tuttavia, il mio giudizio politico e amministrativo resta nettamente insufficiente. Battipaglia ha progressivamente perso identità e non ha una visione chiara del futuro. Manca un nuovo piano regolatore, le strutture sportive sono insufficienti o inagibili, il commercio non ha ricevuto il sostegno necessario e servizi sociali, sicurezza, decoro e periferie restano questioni irrisolte. Ritengo grave non aver sfruttato pienamente le opportunità del PNRR per progetti strategici, a partire dall’ex Tabacchificio e dalla fascia costiera. In molti quartieri sono soprattutto le parrocchie a garantire una presenza sociale importante. Riconosco dunque a Francese la continuità amministrativa, ma la stabilità avrebbe dovuto servire a programmare e trasformare la città. Questa opportunità, a mio avviso, non è stata adeguatamente sfruttata.

Come valuta il commissario prefettizio Castrese De Rosa?

Valuto con rispetto il lavoro del commissario prefettizio, che garantisce continuità e stabilità in una fase delicata. Ritengo prioritari la trasparenza degli atti, tempi certi per cittadini e imprese, tutela dei servizi essenziali e comunicazione chiara con la comunità, aspetti che vedo già presidiati. Occorre parallelamente preparare un ritorno ordinato alla guida politica, con procedure trasparenti e una programmazione chiara, consegnando alla prossima amministrazione un Comune funzionale e con solide basi amministrative.

Quali alleanze immagina per il centrodestra e quale rapporto con le forze civiche?

Riprendo quanto espresso dal responsabile regionale degli Enti locali di Fratelli d’Italia in Campania, Italo Cirielli: vogliamo dialogare innanzitutto con tutte le forze del centrodestra, mantenendo unita la coalizione e presentandoci insieme alle prossime elezioni. Attraverso un percorso condiviso dovrà essere individuata la figura più adatta a rappresentarla. L’apertura riguarda anche le forze civiche disponibili a contribuire al futuro cittadino, in un confronto reciproco, senza imposizioni o veti. Su questo sono chiaro: è una posizione che sostengo pubblicamente da oltre due anni. Se dal confronto dovesse emergere una figura più adatta di me a rappresentare la coalizione e amministrare Battipaglia, sarei il primo a fare un passo indietro. Chi ama la propria città deve anteporre l’interesse collettivo alle aspirazioni personali. Qualcuno potrebbe interpretarlo come debolezza, ma per me significa maturità e forza politica. Fratelli d’Italia conserva una propria identità chiara e riconoscibile, compatibile con il dialogo. Il principio è semplice: prima Battipaglia, poi le legittime ambizioni personali.

Quali sono le emergenze cittadine e le priorità dei primi cento giorni?

Battipaglia presenta carenze in quasi tutti i settori: sicurezza, viabilità, ambiente, servizi, periferie e sviluppo economico. Se dovessi indicare una priorità assoluta, partirei dalla sicurezza, perché oggi è diffusa la percezione di vivere in una città sempre meno sicura. Esprimo profonda riconoscenza alle forze dell’ordine per il loro lavoro quotidiano. Amministrare significa affrontare le necessità immediate e costruire contemporaneamente il futuro. Bisogna impegnarsi sulla sicurezza, sulla pulizia, sull’illuminazione, sul decoro, sulla viabilità, sulle periferie e sui servizi alla persona, restituendo ai cittadini il piacere di vivere strade e piazze sicure. Parallelamente occorre difendere l’occupazione esistente, attrarre imprese e investimenti e realizzare infrastrutture capaci di contrastare lo spopolamento, offrendo ai giovani la possibilità di restare. Serve anche un cambiamento nella politica, che deve fare un bagno di umiltà: una città non si governa con un uomo solo al comando. Bisogna ricostruire collaborazione e rispetto con i dipendenti comunali, superando contrapposizioni tra politica e struttura amministrativa. Commercianti, imprenditori, professionisti, associazioni, parrocchie e cittadini devono essere ascoltati e coinvolti. Battipaglia può risollevarsi soltanto diventando una comunità unita. Non è più tempo di ambizioni personali e guerre di posizione, ma di responsabilità: dobbiamo amministrare il presente e costruire il futuro insieme, altrimenti saremo tutti responsabili del declino cittadino.

Agricoltura, industria e ambiente: quale modello di sviluppo propone?

Dopo circa trent’anni nel comparto agricolo, conosco le straordinarie eccellenze di Battipaglia e della Piana del Sele: mozzarella di bufala, pomodorini, rucola, baby leaf e produzioni di qualità che ci rendono conosciuti anche sui mercati internazionali. Dietro questi risultati ci sono imprenditori capaci, che con sacrificio e competenza hanno costruito importanti realtà produttive. Ma dobbiamo compiere un salto di qualità, passando dalle singole eccellenze a un sistema territoriale organizzato. Modelli come Melinda, Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma dimostrano che fare sistema genera valore, occupazione e benessere. Anche nella Piana del Sele dobbiamo rafforzare consorzi e organizzazioni, favorendo la collaborazione tra produttori, trasformatori e operatori commerciali. Le nostre produzioni, dalla tradizione casearia alla quarta gamma, devono essere sempre più riconoscibili, affinché la ricchezza generata rimanga sul territorio. In questa prospettiva si inserisce la proposta di riqualificare l’ex Tabacchificio come polo universitario dedicato alle scienze agrarie e agroalimentari, dove università, ricerca, formazione e imprese possano sviluppare innovazione e nuove competenze. Servono inoltre infrastrutture, logistica, servizi alle imprese e condizioni favorevoli a nuovi investimenti industriali e tecnologici. Tutto deve avvenire tutelando ambiente, suolo agricolo, risorse idriche e salute dei cittadini: agricoltura, industria e sostenibilità devono convivere. L’obiettivo è difendere l’occupazione e creare nuove opportunità soprattutto per i giovani. Il Comune deve diventare il punto di riferimento, mettendo intorno allo stesso tavolo imprenditori, produttori, associazioni, università e istituzioni. Battipaglia deve tornare protagonista dello sviluppo della Piana del Sele: abbiamo terra, eccellenze, imprenditori e giovani sui quali investire. Occorre mettere insieme queste risorse in un progetto comune, perché lo sviluppo non significa soltanto produrre ricchezza, ma trasformarla in lavoro, benessere e futuro per tutta la comunità.

Marco Naponiello