di Marco De Martino

SALERNO – Dopo aver ridisegnato, con risultati apprezzabili, la difesa e il centrocampo, ora l’obiettivo di mister Vito Di Bari è quello di rivitalizzare l’attacco della Salernitana. Quello offensivo, infatti, è probabilmente il reparto che finora ha maggiormente deluso le aspettative di società, dirigenza e tifoseria. Tutti i componenti del pacchetto avanzato granata hanno vissuto una stagione caratterizzata più da ombre che da luci, facendo registrare numeri ben al di sotto delle rispettive qualità. È il caso, ad esempio, di Eugenio D’Ursi. Arrivato in estate forte dei 15 gol realizzati con il Sorrento nello scorso campionato, il 31enne attaccante napoletano, pur essendo stato sempre schierato titolare sia da Serse Cosmi che da Vito Di Bari, è riuscito a trovare la via della rete una sola volta, all’Arechi contro la Scafatese. Un bottino decisamente magro, soprattutto considerando il grande dispendio di energie, i tanti minuti trascorsi in campo e le numerose occasioni da gol avute nelle prime quindici giornate. Un discorso analogo può essere fatto per Ismail Achik. Al netto del problema fisico che lo ha costretto a saltare quattro partite, il marocchino è sempre partito dal primo minuto, riuscendo però a centrare il bersaglio soltanto due giornate fa contro il Catania. Numerose, invece, le occasioni sprecate, come accaduto nella sfida contro l’Inter U23, errori che sono costati punti preziosi alla Salernitana. Un solo gol, ma anche diverse presenze in meno, per Djamanca che, dopo il rientro in campo a Caserta, punta a recuperare il terreno perduto. Lo stesso obiettivo di Antonino La Gumina. L’ex centravanti della Sampdoria, dopo la rete all’esordio a Foggia e l’exploit contro la capolista Potenza, battuta anche grazie alla sua tripletta, non è più riuscito a timbrare il cartellino, complice anche un fastidioso infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per alcune settimane. Adesso che ha ritrovato la condizione, La Gumina cercherà di offrire il proprio contributo alla causa granata, mettendo a disposizione della squadra carisma e, soprattutto, gol. Il vicecapocannoniere della Salernitana, con tre reti all’attivo (come il difensore Celiento), è Facundo Lescano (nella foto di Gambardella). Il bomber argentino sta attraversando un avvio di stagione particolarmente complicato, caratterizzato da tante panchine e pochi minuti giocati. Una situazione che, insieme a una condizione psicofisica non ancora ottimale e al limitato supporto della squadra, ha finito per condizionare pesantemente il suo rendimento realizzativo. Lescano proverà, da qui alla fine del girone d’andata, a dare una svolta alla propria stagione, ma l’avvicinarsi del mercato invernale e il ritorno delle consuete sirene potrebbero questa volta spingerlo verso altri lidi, alla ricerca di quella vena realizzativa smarrita. Spetterà a mister Di Bari il compito di rigenerare lui e gli altri componenti del reparto offensivo granata, compresi i giovani Bevilacqua e Boncori, finora praticamente mai utilizzati sia dall’attuale allenatore che da Serse Cosmi. La Salernitana ha bisogno di ritrovare i gol dei suoi attaccanti per provare a risalire la classifica.