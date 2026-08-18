Vandali (e ladri) presso il canile di Pagani - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Agropoli: Dimesso dal Ps va a casa e muore
Fisciano Sviluppo e territorio: una sinergia vincente tra cultura, ambiente e sport
Agropoli, nuovo caso di malasanità?
Vivere oltre la dialisi
Provincia Pagani

Vandali (e ladri) presso il canile di Pagani

  • Agosto 18, 2026
  • 0
  • 120
  • 2 Min Read
Vandali (e ladri) presso il canile di Pagani

Pagani. Vandali (e ladri) anche presso il canile a Pagani. È accaduto il giorno prima di Ferragosto. L’amara scoperta era stata fatta dai volontari recatisi alla struttura, come ogni giorno: hanno trovato la cuccia dei gatti smantellata, a cui mancava tra l’altro la base in legno che era stata usata per entrare in canile. In poco tempo hanno appurato che ad introdursi e ad arrecare danni fosse stata una persona sola che in pochi minuti aveva portato tanto malcontento all’interno del canile. Il risultato è stato che i cani fossero liberi e i cancelli aperti. “Per fortuna nessun cane “aggressivo” aperto altrimenti si sarebbe rischiata una strage – ha commentato una volontaria che ha diffuso la notizia”. Senza perdere tempo.la responsabile si è recata alla Tenenza di Pagani, dove ha denunciato l’accaduto e il furto di una Pittbull. Ma grazie ai carabinieri di Pagani dopo alcune ore di ricerca da parte loro sul territorio, il cane Laila è stata ritrovata e recuperata, “rientrata traumatizzata, con denti rotti e ossa doloranti. Picchiata e piena di ferite. “Come possiamo andare avanti così?” si chiedono i volontari dell’associazione Onlus Zampa Amica che gestiscono il canile paganese tra tante difficoltà ed eroico amore per gli animali. Il canile è comunale è gestito da loro con pochissimi mezzi e fondi. Solo 1,50 euro al giorno per ogni cane ospite. All’interno anche cani anziani carichi di paura per quello che hanno subito da uomini senza scrupoli. L’uomo che si è introdotto nel fine settimana portando scompiglio è entrato con una spranga di ferro. Ha intimorito tutti. I volontari chiedono ora aiuto, non soldi ma sicurezza. “Qui ci sentiamo vittime, offesi, cani e persone. La situazione è diventata insostenibile e pericolosa. Ma hanno assicurato che integreranno la denuncia già presentata presso la locale Tenenza ma al momento chiedono aiuto per garantire sicurezza agli ospiti del canile e svolgere il proprio lavoro con più serenità. Il canile di Pagani, che vede la responsabile Anna Cialdini, punto di riferimento nell’Agro per diverse associazioni che operano nel settore e sensibile alla causa animalista, è aperto tutti i giorni e chiunque può portare cibo che è sempre bene accetto. Intanto va avanti la gestione ordinaria del canile.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Cava dè Tirreni Provincia

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013