Vandali (e ladri) presso il canile di Pagani

Pagani. Vandali (e ladri) anche presso il canile a Pagani. È accaduto il giorno prima di Ferragosto. L’amara scoperta era stata fatta dai volontari recatisi alla struttura, come ogni giorno: hanno trovato la cuccia dei gatti smantellata, a cui mancava tra l’altro la base in legno che era stata usata per entrare in canile. In poco tempo hanno appurato che ad introdursi e ad arrecare danni fosse stata una persona sola che in pochi minuti aveva portato tanto malcontento all’interno del canile. Il risultato è stato che i cani fossero liberi e i cancelli aperti. “Per fortuna nessun cane “aggressivo” aperto altrimenti si sarebbe rischiata una strage – ha commentato una volontaria che ha diffuso la notizia”. Senza perdere tempo.la responsabile si è recata alla Tenenza di Pagani, dove ha denunciato l’accaduto e il furto di una Pittbull. Ma grazie ai carabinieri di Pagani dopo alcune ore di ricerca da parte loro sul territorio, il cane Laila è stata ritrovata e recuperata, “rientrata traumatizzata, con denti rotti e ossa doloranti. Picchiata e piena di ferite. “Come possiamo andare avanti così?” si chiedono i volontari dell’associazione Onlus Zampa Amica che gestiscono il canile paganese tra tante difficoltà ed eroico amore per gli animali. Il canile è comunale è gestito da loro con pochissimi mezzi e fondi. Solo 1,50 euro al giorno per ogni cane ospite. All’interno anche cani anziani carichi di paura per quello che hanno subito da uomini senza scrupoli. L’uomo che si è introdotto nel fine settimana portando scompiglio è entrato con una spranga di ferro. Ha intimorito tutti. I volontari chiedono ora aiuto, non soldi ma sicurezza. “Qui ci sentiamo vittime, offesi, cani e persone. La situazione è diventata insostenibile e pericolosa. Ma hanno assicurato che integreranno la denuncia già presentata presso la locale Tenenza ma al momento chiedono aiuto per garantire sicurezza agli ospiti del canile e svolgere il proprio lavoro con più serenità. Il canile di Pagani, che vede la responsabile Anna Cialdini, punto di riferimento nell’Agro per diverse associazioni che operano nel settore e sensibile alla causa animalista, è aperto tutti i giorni e chiunque può portare cibo che è sempre bene accetto. Intanto va avanti la gestione ordinaria del canile.
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