VIitale e Capuano: Pronti a giocare - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Agropoli: Dimesso dal Ps va a casa e muore
Fisciano Sviluppo e territorio: una sinergia vincente tra cultura, ambiente e sport
Agropoli, nuovo caso di malasanità?
Vivere oltre la dialisi
Salernitana

VIitale e Capuano: Pronti a giocare

  • Agosto 18, 2026
  • 0
  • 238
  • 2 Min Read
VIitale e Capuano: Pronti a giocare

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana piazza due colpi importanti, definendo al tempo stesso la cessione di Galo Capomaggio. Il club granata ha raggiunto l’accordo con Marco Capuano, difensore classe 1991, reduce dalle ultime cinque stagioni con la maglia della Ternana. Il centrale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con rinnovo per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Capuano è già pronto a mettersi a disposizione e non vede l’ora di respirare il clima dell’Arechi: «Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi. Speriamo che sia una bell’annata, vogliamo portare la Salernitana in alto». Contestualmente, il club granata ha definito anche l’arrivo di Mattia Vitale. Il centrocampista classe 1997 si trasferisce a titolo definitivo dal L.R. Vicenza e ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2028, con rinnovo per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. L’ex Frosinone, che nelle ultime ore aveva attirato anche l’interesse del Catania, è pronto a cominciare la nuova avventura in granata: «Non vedo l’ora di iniziare. Voglio dare il massimo per questi colori». A fare il percorso inverso è invece Galo Capomaggio. Il centrocampista argentino classe 1997 lascia la Salernitana e si trasferisce allo Spezia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con obbligo di riscatto. Una cessione che coincide con l’arrivo di Vitale e modifica gli equilibri della mediana a disposizione di Cosmi. Il mercato della Salernitana, però, non finisce qui. Il ds Faggiano è ancora al lavoro per completare l’organico e regalare al tecnico gli ultimi tasselli in vista dell’inizio del campionato.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012