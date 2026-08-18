VIitale e Capuano: Pronti a giocare

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana piazza due colpi importanti, definendo al tempo stesso la cessione di Galo Capomaggio. Il club granata ha raggiunto l’accordo con Marco Capuano, difensore classe 1991, reduce dalle ultime cinque stagioni con la maglia della Ternana. Il centrale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con rinnovo per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Capuano è già pronto a mettersi a disposizione e non vede l’ora di respirare il clima dell’Arechi: «Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi. Speriamo che sia una bell’annata, vogliamo portare la Salernitana in alto». Contestualmente, il club granata ha definito anche l’arrivo di Mattia Vitale. Il centrocampista classe 1997 si trasferisce a titolo definitivo dal L.R. Vicenza e ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2028, con rinnovo per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. L’ex Frosinone, che nelle ultime ore aveva attirato anche l’interesse del Catania, è pronto a cominciare la nuova avventura in granata: «Non vedo l’ora di iniziare. Voglio dare il massimo per questi colori». A fare il percorso inverso è invece Galo Capomaggio. Il centrocampista argentino classe 1997 lascia la Salernitana e si trasferisce allo Spezia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con obbligo di riscatto. Una cessione che coincide con l’arrivo di Vitale e modifica gli equilibri della mediana a disposizione di Cosmi. Il mercato della Salernitana, però, non finisce qui. Il ds Faggiano è ancora al lavoro per completare l’organico e regalare al tecnico gli ultimi tasselli in vista dell’inizio del campionato.