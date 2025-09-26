Vaccini, da pediatri e neonatologi opuscolo per genitori 'Proteggi il tuo bambino' - Le Cronache
Vaccini, da pediatri e neonatologi opuscolo per genitori ‘Proteggi il tuo bambino’
Vaccini, da pediatri e neonatologi opuscolo per genitori 'Proteggi il tuo bambino'

  • Settembre 26, 2025
Vaccini, da pediatri e neonatologi opuscolo per genitori ‘Proteggi il tuo bambino’

(Adnkronos) – La Società italiana di pediatria (Sip) e la Società italiana di neonatologia (Sin) presentano il nuovo opuscolo informativo per i genitori 'Proteggi il tuo bambino – Non è mai troppo presto', strumento pratico, aggiornato e di facile consultazione che accompagna i genitori nelle scelte di prevenzione e vaccinazione nei primi anni di vita. L'opuscolo, scaricabile gratuitamente dai siti www.sip.it e www.sin-neonatologia.it, nasce con un duplice obiettivo: fornire informazioni affidabili e comprensibili sulle malattie prevenibili e sul calendario vaccinale – spiegano le società scientifiche – e, al tempo stesso, contrastare la disinformazione e le fake news, sempre più diffuse soprattutto sui social media e nel web. Per favorire l'accesso a tutte le famiglie che vivono in Italia, il materiale è stato tradotto in 7 lingue (cinese, filippino, inglese, russo, spagnolo, ucraino e arabo), così da garantire anche ai genitori di origine straniera la possibilità di informarsi correttamente e compiere scelte consapevoli in materia di salute e prevenzione.  L'introduzione all'opuscolo – informano Sip e Sin – si rivolge direttamente ai genitori, sottolineando come il pediatra resti la figura di riferimento per la salute del bambino, in particolare nella prevenzione delle malattie infettive attraverso gli anticorpi e i vaccini. Il documento evidenzia inoltre la necessità di non abbassare la guardia: la ridotta percezione della gravità di alcune infezioni, proprio grazie al successo dei vaccini, rischia di alimentare falsi miti e sfiducia, mentre una corretta e trasparente informazione deve essere la base di ogni decisione genitoriale.  "Con questa seconda edizione dell'opuscolo – dichiara il presidente della Sip, Rino Agostiniani – vogliamo dare un messaggio chiaro: la salute dei bambini si difende con le conoscenze scientifiche, non con le fake news. Offrire strumenti informativi semplici, tradotti in più lingue e liberamente accessibili, significa aiutare i genitori a scegliere consapevolmente, affidandosi a pediatri, neonatologi e ai canali istituzionali, e non alle fonti prive di fondamento che circolano online". Afferma il presidente della Sin, Massimo Agosti: "Proteggere da infezioni potenzialmente gravi significa dare sin dai primi giorni di vita la possibilità di crescere sani e sicuri Con questo opuscolo vogliamo dire alle famiglie che non sono sole: i neonatologi e i pediatri sono al loro fianco, per offrire sicurezza, fiducia e conoscenze basate sulla scienza, mai sulla paura. Le prime epoche di vita sono un tempo prezioso e delicato e, grazie a strumenti semplici e chiari come questo opuscolo, vogliamo accompagnare ogni genitore nelle scelte di prevenzione e vaccinazione, perché la salute del bambino si costruisce insieme, con responsabilità e attenzione".  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

