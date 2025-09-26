Serena Williams e la pianta di cotone in hotel: "Non va bene" - Le Cronache
Serena Williams e la pianta di cotone in hotel: “Non va bene”

(Adnkronos) – Serena Williams a disagio in hotel. L'ex numero 1 del tennis mondiale, 44 anni, sui social mostra l'interno della camera d'albergo a New York. A catturare l'attenzione è una decorazione su un tavolino: "Come ci sentiamo davanti al cotone come decorazione?", chiede l'ex fuoriclasse. Il cotone, nella storia degli Stati Uniti, è collegato alla schiavitù. Nelle piantagioni degli stati del sud, la coltivazione era legata all'impiego di schiavi afroamericani. La schiavitù fu abolita formalmente nel 1865.   "Personalmente, questo non mi fa sentire benissimo", dice Williams prima di staccare un pezzo di cotone dalla decorazione. "Sembra cotone che si usa per pulire le unghie", aggiunge, prima di allontanarsi irritata dall'inquadratura. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

