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Usa, Cnn: “Dana White rifiuta offerta Trump di diventare portavoce Casa Bianca”

  • Novembre 8, 2026
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Usa, Cnn: “Dana White rifiuta offerta Trump di diventare portavoce Casa Bianca”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole Dana White alla guida della comunicazione della Casa Bianca, ma il numero uno della UFC avrebbe declinato l’offerta. A riferirlo è la Cnn, che cita una fonte a conoscenza della vicenda. Una proposta decisamente insolita, accompagnata anche dall’idea di coinvolgere alcune delle più celebri stelle delle arti marziali miste come assistenti del futuro portavoce. La vicenda, tuttavia, resta aperta: White non ha confermato ufficialmente il rifiuto e ha annunciato un incontro con Trump previsto per lunedì a Washington. 

L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente americano attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social. Trump ha definito White uno dei suoi amici più stretti, un “combattente agguerrito e un combattente nell’anima”. Non solo. Il presidente ha anche suggerito di portare con sé alcuni campioni della UFC, tra cui Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harrison. “Abbiamo bisogno di queste persone per difenderci dalla sinistra squilibrata”, ha scritto Trump, invitando pubblicamente White ad accettare l’incarico. Il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, ha rilanciato il messaggio del presidente mostrando entusiasmo per la proposta. 

White, almeno inizialmente, ha alimentato le indiscrezioni pubblicando nelle proprie storie Instagram un’immagine, realizzata o modificata con l’intelligenza artificiale, che lo ritrae dietro il podio della sala stampa della Casa Bianca, accompagnata dalla frase “On to the next chapter”, ovvero “Verso il prossimo capitolo”.  

Interpellato dai giornalisti durante una conferenza stampa a Londra, il presidente della UFC non ha chiarito se intenda accettare o meno la proposta. Ha però dichiarato di essere diretto a Washington e di avere un incontro con Trump fissato per lunedì. Alla domanda su come potrebbe conciliare un eventuale incarico con i numerosi impegni professionali, ha risposto: “Ho già tanti lavori”. 

White, 57 anni, è nato a Manchester nel Connecticut il 28 luglio del 1969. E’ un amico di lunga data di Trump, da più di 25 anni. Ha partecipato a diverse convention dei Repubblicani. Lo scorso 14 giugno, per celebrare l’80° compleanno di Trump, ha organizzato un evento UFC alla Casa Bianca: “È uno dei miei migliori amici,” ha detto White a Espn a maggio scorso riferendosi a Trump. “Siamo amici da 25 anni e il nostro rapporto si rafforza ogni anno”. 

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