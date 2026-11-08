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Da noi… a ruota libera, domenica 8 novembre: gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini

  • Novembre 8, 2026
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Da noi… a ruota libera, domenica 8 novembre: gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini

(Adnkronos) – ‘Da noi… a ruota libera’ torna oggi, domenica 8 novembre, con un nuovo appuntamento sempre condotto da Francesca Fialdini, in onda domenica 8 novembre alle 17.20 su Rai 1.  

Tra gli ospiti della puntata, Leonardo Pieraccioni, attore e regista che tornerà in sala dal 12 novembre con il film, da lui diretto e interpretato, ‘Un weekend artificiale’. Con lui ci saranno anche alcuni dei protagonisti del film: Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito, Paolo Hendel e Giulia Vecchio. In studio anche Andy Díaz, tra i grandi protagonisti dell’atletica italiana, specializzato nel salto triplo (medaglia d’oro agli Europei di Birmingham ad agosto scorso in cui ha stabilito il nuovo record italiano con 18,15mt e due volte campione mondiale indoor), che è in gara a ‘Ballando con le stelle’ in coppia con Gioia Giovanatti. 

Infine, Francesca incontrerà uno dei volti storici di ‘Un posto al sole’, Francesco Vitiello. Francesco oggi ha 45 anni ed è arrivato sul set della soap – che il 21 ottobre scorso ha spento ufficialmente 30 candeline – quando ne aveva 14. In questi anni, però, ha dovuto lasciare il suo personaggio di Diego Giordano per un lungo periodo a causa dell’alopecia, una condizione che oggi, superato il disagio iniziale, vive come una sua caratteristica distintiva. 

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