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Uno shooter per Scafati, arriva Horton

  • Luglio 11, 2026
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Uno shooter per Scafati, arriva Horton

thiel Horton è lo shooter designato dello Scafati Basket. Reduce da una stagione ad altissimo livello in Bnxt League, la lega belga-olandese, e prima ancora in G League con Grand Rapids Gold, la squadra di sviluppo dei Denver Nuggets. In queste settimane è impegnato nel campionato canadese. Tiratore dalla lunga e dalla media distanza, Horton è un giocatore capace sempre di creare vantaggio in fase offensiva. Il comunicato in allegato.

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