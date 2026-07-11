Uno shooter per Scafati, arriva Horton

thiel Horton è lo shooter designato dello Scafati Basket. Reduce da una stagione ad altissimo livello in Bnxt League, la lega belga-olandese, e prima ancora in G League con Grand Rapids Gold, la squadra di sviluppo dei Denver Nuggets. In queste settimane è impegnato nel campionato canadese. Tiratore dalla lunga e dalla media distanza, Horton è un giocatore capace sempre di creare vantaggio in fase offensiva. Il comunicato in allegato.