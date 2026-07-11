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Peppino di Capri: Bicchielli (FI), patrimonio cultura italiana

  • Luglio 11, 2026
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Peppino di Capri: Bicchielli (FI), patrimonio cultura italiana

“Con la scomparsa di Peppino di Capri l’Italia perde uno dei protagonisti piu’ autentici della sua storia musicale. Le sue canzoni hanno accompagnato intere generazioni, raccontando con eleganza, sensibilita’ e straordinaria capacita’ interpretativa sentimenti che sono entrati nel patrimonio collettivo del nostro Paese”. Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato campano di Forza Italia, componente della Commissione Cultura della Camera. “Peppino di Capri e’ stato un artista capace di attraversare le epoche senza perdere la propria identita’, portando nel mondo il talento, la cultura e l’anima napoletana. Dalla sua Capri fino ai piu’ prestigiosi palcoscenici internazionali, ha rappresentato un esempio di passione, professionalita’ e amore per la musica. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene il mio piu’ sincero cordoglio. Il suo ricordo continuera’ a vivere attraverso un repertorio che restera’ immortale e che costituisce una parte preziosa della nostra identita’ culturale”, conclude Bicchielli

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