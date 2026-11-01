Università di Salerno, sistemi informatici di nuovo operativi

L’Ateneo chiarisce che il disservizio era legato a un aggiornamento precauzionale dopo una vulnerabilità individuata nella piattaforma PHP. I servizi per studenti, didattica e amministrazione non hanno subito interruzioni. Tutti i sistemi informatici dell’Università degli Studi di Salerno sono tornati alla piena funzionalità a partire da giovedì 30 ottobre. A comunicarlo è lo stesso Ateneo con una nota ufficiale, nella quale viene anche smentita la notizia di un presunto attacco hacker riportata da una testata giornalistica. «L’Ateneo non è stato interessato da alcun attacco hacker», precisa l’Università, spiegando che gli interventi effettuati rientrano in un’attività di aggiornamento precauzionale dei sistemi informatici. Aggiornamenti dopo una vulnerabilità PHP Secondo quanto chiarito dall’Ateneo, lo staff informatico ha provveduto ad aggiornare i sistemi in seguito al rilevamento di una vulnerabilità nella piattaforma PHP, utilizzata da numerose applicazioni web. L’intervento si inserisce in un quadro di misure preventive adottate da diverse istituzioni a livello nazionale e internazionale, anche in linea con le indicazioni fornite dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Nessuna interruzione per studenti e servizi amministrativi L’Università sottolinea inoltre che, nonostante le attività di manutenzione, i servizi informatici destinati agli studenti e quelli a supporto della didattica e dell’amministrazione non hanno subito interruzioni. Tali servizi, infatti, sono erogati direttamente dal Consorzio Cineca e non sono stati coinvolti nelle di aggiornamento. La manutenzione ha riguardato alcuni siti web dell’Ateneo, che sono stati progressivamente aggiornati sulla base delle indicazioni rivolte dall’ACN alle istituzioni pubbliche e private italiane. ìCon il ripristino della piena operatività, l’Università di Salerno conferma dunque il regolare funzionamento dei propri sistemi informatici e ribadisce che gli interventi effettuati hanno avuto carattere preventivo, senza che si sia verificato alcun attacco informatico.