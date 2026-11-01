Un super Yeman Crippa è secondo alla maratona di New York - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Serie A, oggi Juventus-Napoli 0-0 – Diretta Trump, sondaggio pessimo prima delle midterm: bocciatura record per il presidente Elicottero precipitato in Bosnia, l’unico superstite: “E’ stata questione di un secondo, miracolo che sia ancora vivo” Simona Ventura: “Nel 2027 compio 40 anni di carriera. Sto studiando nuovi programmi” Michael Mann si spara accidentalmente a una gamba in un poligono, il regista ricoverato in ospedale Un super Yeman Crippa è secondo alla maratona di New York La Lazio e il primato. Gattuso: “Non guardare la classifica sennò ci gira la testa, mancano 12 punti all’obiettivo” Famiglia nel bosco, mamma Catherine trova lavoro come docente a Roma: il corso sull”Intelligenza naturale’ Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente Serie di sparatorie negli Usa, solo tre a Dallas: morti e feriti Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’ Serie A, oggi Juventus-Napoli 0-0 – Diretta Trump, sondaggio pessimo prima delle midterm: bocciatura record per il presidente Elicottero precipitato in Bosnia, l’unico superstite: “E’ stata questione di un secondo, miracolo che sia ancora vivo” Simona Ventura: “Nel 2027 compio 40 anni di carriera. Sto studiando nuovi programmi” Michael Mann si spara accidentalmente a una gamba in un poligono, il regista ricoverato in ospedale Un super Yeman Crippa è secondo alla maratona di New York La Lazio e il primato. Gattuso: “Non guardare la classifica sennò ci gira la testa, mancano 12 punti all’obiettivo” Famiglia nel bosco, mamma Catherine trova lavoro come docente a Roma: il corso sull”Intelligenza naturale’ Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente Serie di sparatorie negli Usa, solo tre a Dallas: morti e feriti Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’
Ultim'ora Nazionale

Un super Yeman Crippa è secondo alla maratona di New York

  • Novembre 1, 2026
  • 0
  • 76
  • 1 Min Read
Un super Yeman Crippa è secondo alla maratona di New York

(Adnkronos) –
Fantastica prestazione dell’azzurro Yeman Crippa che ha chiuso al secondo posto la prestigiosa maratona di New York con il tempo di 2h06:14 cedendo solo negli ultimi 400 metri allo svedese Andreas Almgren che vince con 2h06:01 all’esordio sulla distanza. Con il trentino delle Fiamme Oro arriva il miglior piazzamento di un azzurro alla 42,195 km della Grande Mela negli ultimi 30 anni, e diventa il settimo italiano a conquistare il podio di New York e per l’undicesima volta, con la sesta prestazione di sempre nella maratona più popolare del mondo.  

Podio completato in 2h06:26 dal giovane del Lesotho Kamohelo Mofolo che festeggia oggi il 21esimo compleanno soffiando il terzo posto negli ultimi metri al keniano vincitore uscente Benson Kipruto (2h06:27).  

Nella gara femminile c’è l’undicesimo posto di Giovanna Epis (Carabinieri) con il primato stagionale di 2h28:55. Successo alla keniana Sheila Chepkirui Kiprotich in 2h24:36 dopo un lungo testa a testa con Hellen Obiri (2h24:43), vincitrice l’anno scorso, che in prossimità del traguardo perde la seconda piazza in favore della statunitense Jessica McClain (2h24:42). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025