di Alessandro Turchi

A volte, come direbbe Bersani, abbiamo una mucca nel corridoio ma siamo tutti impegnati a concentrarci su altre questioni. Sì certo, le grandi opere e lo spreco di soldi pubblici, le rotatorie di Porta Ovest, i cantieri infiniti, la mobilità insostenibile, Foce Irno, la speculazione immobiliare. I temi sono tanti e spesso fanno da parafulmine ad altri argomenti come la mancanza di vivibilità e servizi decenti. La gente vive male a Salerno e non a caso la città, sempre più respingente, espelle cittadini al ritmo di mille all’anno. Ma ci sono tematiche che, come un fiume carsico, navigano sottotraccia e diventano impellenti e sempre più attuali, parliamo di sicurezza e, nello specifico, di violenza giovanile. Un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto tratti sempre più visibili, spostandosi dalle periferie fino al cuore della movida e delle principali arterie commerciali della città. Non parliamo di episodi isolati di microcriminalità, ma di una dinamica sociale che intreccia disagio educativo, emulazione digitale e vuoto di spazi aggregativi. Negli ultimi mesi la cronaca ha registrato una sequenza ravvicinata di risse notturne, aggressioni di gruppo e ferimenti con armi da taglio che hanno coinvolto adolescenti e giovani adulti, concentrandosi soprattutto tra il centro storico, l’area di Piazza della Libertà e la zona del Lungomare. A luglio, a Piazza della Libertà, è stata smantellata una baby gang di 14-15 enni. Ad agosto al rione Carmine, esplosioni di colpi d’arma da fuoco e aggressioni, con due ragazzi che hanno picchiato selvaggiamente un 18enne. A settembre una maxi rissa tra adolescenti sul Lungomare; sempre a settembre una ragazza è stata aggredita alle spalle e colpita con un fendente alla nuca mentre si trovava seduta su una gradinata in largo San Tommaso d’Aquino, poi nello stesso mese una quindicina di giovani sono rimasti coinvolti in una rissa notturna in pieno centro. A ottobre sei ragazzi sorpresi mentre tentavano di rubare all’interno di un garage tra viale Gramsci e Calata San Vito; da qui una violenta rissa in strada con alcuni residenti. Infine, nella notte di Halloween, al Castello Arechi altra rissa con accoltellamento di un giovane. Un vero e proprio bollettino di guerra che dovrebbe far emergere il tema sicurezza al primo posto. Altro che propaganda del sindaco sceriffo, che va anche pontificando in tv, trasformando l’emergenza quotidiana in un siparietto da palcoscenico mediatico. Davanti alle telecamere è facile sfoderare il repertorio delle frasi a effetto, delle reprimende moralistiche, delle invettive contro chi “non capisce” o chi “sporca”. Peccato che la realtà racconti un’altra storia: quella di cittadini che la sera rientrano con il fiato sospeso, di commercianti che abbassano le saracinesche con un nodo allo stomaco, di genitori che pregano che i propri figli non incrocino la serata sbagliata nel posto sbagliato. Il presente ha una complessità che non si può risolvere a colpi di battute televisive o con la retorica della linea dura: la sicurezza richiede presenza costante, programmazione, ascolto, presidi reali sul territorio e soprattutto una visione. Quando si spengono i riflettori sui proclami, sulle inaugurazioni del niente, sulle promesse mai mantenute, restano i quartieri, le strade poco illuminate o lasciate a se stesse in determinati orari, i vuoti educativi e la sensazione diffusa che le istituzioni appaiano distanti proprio dove servirebbero di più. Una deriva che si intreccia con un assetto urbano che lascia pochi spazi ai ragazzi. Mentre la zona orientale — tra Pastena, Mercatello, Torrione e Mariconda — soffre la carenza di presidi culturali e spazi accessibili, il centro diventa l’unico palcoscenico dove sentirsi visibili ed esistere. Salerno appare sempre più come una città-vetrina pensata per il turismo e il consumo, ma povera di luoghi gratuiti di aggregazione, studio e confronto per gli adolescenti. Oggi la violenza non si consuma soltanto in strada: esiste solo se viene filmata. Lo smartphone trasforma i coetanei in spettatori complici e il pestaggio in capitale sociale da esibire su TikTok e Instagram, mentre si normalizza l’abbassamento della soglia di rischio, con coltelli a serramanico trattati come semplici accessori per uscire la sera. C’è poi una crisi silenziosa che riguarda il mondo adulto. L’alleanza educativa si è incrinata: da un lato famiglie spesso impreparate o pronte a difendere a priori i propri figli, delegittimando insegnanti e forze dell’ordine, dall’altra una scuola lasciata troppo sola a fare da unico argine sociale, senza risorse strutturali per il supporto psicologico e il contrasto alla dispersione. A Salerno come nel resto d’Italia.