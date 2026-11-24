di Gaetano Ferraiuolo

È nata ufficialmente a Calvanico l’associazione “Radici e Ali”, una nuova realtà che porterà avanti iniziative socio-culturali per coinvolgere la comunità e valorizzare le risorse del territorio. Promotrice del progetto è la professoressa Melisa Corvo. Un vulcano di idee che, insieme alla sua famiglia e a un gruppo di collaboratori, punta a creare un punto di riferimento per il paese. Perni fondamentali dell’associazione sono Antonella e Irene Citro, Stefano Scafuro e Isabel Pappalardo: un ponte tra generazioni diverse che lavoreranno insieme per preservare le tradizioni guardando al futuro. L’impegno sulle tematiche sociali è uno dei capisaldi del progetto, che può contare sulla collaborazione dell’amministrazione comunale e, in particolare, del vicesindaco Francesco Gismondi. Il primo appuntamento è in programma per venerdì 28 novembre, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’evento dal titolo “Dire, fare, essere donna: mille sfaccettature, una sola voce”. Questo il programma: Ore 18:00 (Piazza Europa): Inaugurazione di una panchina rossa in memoria delle vittime di femminicidio. Un momento di riflessione alla presenza di Don Salvatore e delle autorità civili, militari e religiose; Ore 19:00 (Oratorio Parrocchiale): Spettacolo tra musica, poesia e teatro. Dalla recitazione di opere classiche alla tradizionale tammurriata, passando per canti, balli e racconti di vita quotidiana, la serata alternerà momenti di riflessione a parentesi più leggere. L’associazione ringrazia le dieci donne che saliranno sul palco: Melisa, Irene, Antonella, Isabel, Erminia, Maria Concetta, Katty, Chiara, Leila e Maria. «L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è sensibilizzare la comunità su un tema purtroppo ancora attuale, valorizzando il ruolo della donna nella storia e le battaglie che hanno portato alla parità dei diritti. Speriamo che Calvanico e l’intera provincia partecipino con entusiasmo. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il patrocinio e tutti coloro che stanno lavorando per la riuscita dell’evento». Lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti: tra le iniziative in cantiere ci sono il presepe vivente per le festività natalizie e nuovi progetti dedicati alla memoria storica del paese grazie al lavoro dell’associazione.