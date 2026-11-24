EBOLI. Avvocato da oltre quarant’anni, con una lunga esperienza professionale nel Foro salernitano e incarichi nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Enrico Tortolani è presidente della Pro Loco Eboli ETS e della Consulta comunale della Cultura. Riconfermato alla guida della Pro Loco nell’ottobre 2025, è stato eletto alla presidenza della Consulta nel novembre 2023. In questa intervista affronta il rapporto tra cultura, turismo, associazionismo e istituzioni, indicando una visione per il futuro della città.

Quando nasce la Pro Loco Eboli e quali sono i suoi obiettivi?

La Pro Loco Eboli, nella sua attuale configurazione di ETS, è stata ricostituita nel 2017, raccogliendo esperienze associative precedenti. La sua missione è valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico attraverso il volontariato, promuovendo anche lo sviluppo turistico. Nell’ottobre 2025 il nuovo Consiglio direttivo ha riconfermato all’unanimità la presidenza, rafforzando i rapporti con istituzioni, Consulta della Cultura, Fondazione L. Gaeta, Museo Archeologico Nazionale e Lions, oltre alla partecipazione agli organismi territoriali dell’UNPLI.

Quali iniziative avete realizzato e quali sono i progetti futuri?

Abbiamo partecipato alle edizioni 2023-2025 del DMED, Salone della Dieta Mediterranea, promuovendo il Ciauliello di Eboli, prodotto tipico inserito tra i PAT regionali, attraverso presentazioni e cooking show. Abbiamo inoltre sostenuto iniziative culturali dedicate a Matteo Ripa e Carlo Levi, festival musicali, passeggiate nel borgo antico e progetti per i giovani in collaborazione con l’Istituto Agrario. Per il futuro puntiamo a una programmazione integrata e abbiamo elaborato un progetto da presentare alla Regione per l’istituzione dell’Archeotreno con fermata a Eboli. Saremo inoltre presenti nel cartellone natalizio con iniziative che illustreremo prossimamente.

Quali sono le principali criticità nella promozione turistica?

La criticità maggiore è la frammentazione dell’offerta e l’assenza di un calendario unitario degli eventi. Sono emersi i limiti di una programmazione non coordinata dall’amministrazione comunale, senza linee guida condivise e un impiego equilibrato delle risorse. La collaborazione tra associazioni, operatori economici e istituzioni è indispensabile. Il ruolo delle Pro Loco, talvolta sottovalutato, è oggi ulteriormente valorizzato dalla nuova normativa regionale e dal quadro del Terzo Settore. Occorre superare gli eventi sporadici attraverso una regia condivisa e un’offerta turistica coerente, con risultati misurabili.

Quando nasce la Consulta della Cultura e quale funzione svolge?

È uno strumento di democrazia partecipata, nato per valorizzare il patrimonio culturale e coinvolgere attivamente i cittadini. Rappresenta un punto di raccordo tra associazioni e amministrazione comunale, contribuendo alla definizione delle politiche culturali e sintetizzando le proposte del tessuto associativo.

Quali risultati avete raggiunto e quanto siete riusciti a incidere sulle politiche culturali?

Dalla mia elezione, nel novembre 2023, abbiamo lavorato per strutturare la Consulta e renderla un interlocutore dell’amministrazione. Un risultato importante è stata la relazione programmatica 2025, elaborata con associazioni ed esperti e sottoposta agli amministratori e al Consiglio comunale. Un contributo al Documento Unico di Programmazione (DUP), con proposte sul recupero del centro storico, la tutela dei beni monumentali e paesaggistici, la chiesa di Santa Maria di Loreto, l’Ermice, il Castello normanno-svevo e l’ecoturismo. Nonostante l’impegno, tuttavia, non siamo riusciti a incidere significativamente sull’agenda politica comunale.

Quali sono le prospettive della Consulta e lo stato della rete culturale cittadina?

Le prospettive dipendono dal riconoscimento effettivo della Consulta come strumento di partecipazione e coordinamento. Le difficoltà della maggioranza Conte e la conclusione anticipata della consiliatura hanno rallentato le attività; con il commissariamento siamo ora in attesa della nuova amministrazione. Tra i progetti avviati figurano «MINORE – Un Faro sul Patrimonio Culturale», in collaborazione con Italia Nostra, e la richiesta al Ministero competente per il recupero e la manutenzione della cinta muraria del Castello, dopo il crollo del 2015. Eboli possiede un tessuto associativo ricco e vivace, che necessita però di maggiore dialogo. In due anni abbiamo promosso incontri e gruppi di studio tematici per trasformare le idee in progetti concreti. Quale visione propone per il futuro culturale di Eboli? Bisogna ricostruire il legame tra gli ebolitani e i luoghi che abitano. La cultura non deve essere soltanto una risorsa da sfruttare turisticamente, ma uno strumento di crescita collettiva. Le tradizioni, dalle feste patronali ai Fucanoli di San Giuseppe, fino alle rievocazioni medievali di Eboli Città Sveva, vanno sostenute come pratiche di comunità, non trasformate in semplici attrazioni. Anche il patrimonio deve tornare a essere vissuto: il Castello, il centro antico, i complessi conventuali, Piazza della Repubblica, le periferie e la fascia costiera devono diventare luoghi accessibili e di relazione. Il nuovo Piano delle Aree Demaniali, con il 40% di spiagge libere, i percorsi pedonali e il recupero della pineta e della duna, va nella direzione di restituire la costa ai residenti e alla natura. Occorre inoltre puntare sul turismo di prossimità, attirando visitatori dalla provincia di Salerno e dalla Campania. Servizi, trasporti, formazione, accoglienza e opportunità per i giovani devono completare questa visione.

Quale indirizzo strategico suggerisce alla futura amministrazione in vista delle elezioni?

La cultura deve passare da costo a investimento nelle risorse umane. Servono tre priorità: una programmazione integrata, con un tavolo permanente tra istituzioni, associazioni e operatori economici; progetti capaci di generare filiere e occupazione, valorizzando figure come Matteo Ripa, Gherardo degli Angioli e Carlo Levi, anche attraverso itinerari culturali, enogastronomia e artigianato; formazione e imprenditorialità giovanile, per creare guide, manager culturali, artigiani digitali e operatori del settore. Anche il Servizio Civile può diventare parte di una strategia di crescita e di nuove imprese culturali e creative. Gli eventi degli ultimi anni, pur apprezzabili, non hanno prodotto sufficienti ricadute per la collettività. Non abbiamo bisogno soltanto di imprenditori della cultura o di agenti immobiliari, ma di donne e uomini che vogliano vivere e restare a Eboli, abitare i luoghi, prendersene cura, tramandarne la memoria e aprirli al futuro.

Marco Naponiello