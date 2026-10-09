UE-CINA, GAMBINO (FDI-ECR): Europa cerca partner

«La Cina è un interlocutore con cui dobbiamo dialogare, ma il dialogo esige reciprocità. L’Europa denuncia giustamente gli squilibri commerciali, le sovraccapacità cinesi e le nostre dipendenze strategiche. Ma dobbiamo avere il coraggio di riconoscere anche gli errori commessi in casa nostra». Lo dichiara Alberico Gambino, europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, intervenendo al Parlamento europeo sulle relazioni politiche tra Unione europea e Cina. «Per anni – prosegue Gambino – l’Europa ha imposto alla propria industria una transizione verde troppo rigida, ideologica e poco attenta alla neutralità tecnologica, mentre altri Paesi sostenevano massicciamente le proprie imprese. Abbiamo chiesto alle nostre aziende di correre con pesi alle caviglie e oggi ci sorprendiamo se perdono competitività». «La risposta, però, non può essere costruire nuovi muri contro Pechino. Serve un’Europa capace di difendere la propria industria, il proprio lavoro e la propria autonomia strategica: cooperare con la Cina dove è possibile, competere dove è necessario, difenderci dove è indispensabile». «Il principio deve essere chiaro: l’Europa cerca un partner, non un padrone. Vuole commercio, non dipendenza. Offre rispetto, ma pretende rispetto. E per farsi rispettare dagli altri deve prima tornare a credere nella propria industria», conclude Gambino.