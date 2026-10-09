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Forza Italia. Patriarca verso Fdi

  • Ottobre 9, 2026
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Forza Italia. Patriarca verso Fdi

Il voto di ieri per l’ok definitivo sulla legge elettorale a Montecitorio potrebbe essere l’ultimo per Annarita Patriarca con la casacca di Forza Italia. Classe ’71, da Napoli, candidata alle regionali del 2020 in Campania tra le liste azzurre, fu eletta nella circoscrizione di Napoli con 11mila 162 preferenze al Consiglio regionale, dove ha ricoperto l’incarico di capogruppo. Risultò la prima eletta nel centrodestra tra Napoli e provincia. L’approdo in Parlamento giusto 2 anni dopo: nel collegio plurinominale di Campania 1 – 02 della Camera. Patriarca non porta un cognome qualsiasi: figlia dell’ex Dc Francesco, vanta un bacino elettorale che ‘copre’ Gragnano e la zona vesuviana. Raccontano che la deputata forzista vive da separata in casa con il partito campano da circa due anni: esattamente dall’ottobre 2024, quando decise di dimettersi da segretaria provinciale. Le dimissioni sono state lette dai più come un forma di protesta nei confronti della gestione del partito in Campania. Più volte Patriarca ha chiesto un cambio di rotta, insieme al deputato salernitano Pino Bicchielli. Il malumore sarebbe aumentato con il passare del tempo. Da qui la tentazione, secondo gli ultimi boatos raccolti in Transatlantico, di lasciare il movimento fondato da SIlvio Berlusconi. Primo passo potrebbe essere l’adesione al gruppo misto di Montecitorio. L’approdo definitivo, secondo voci sempre più insistenti, potrebbe essere Fratelli d’Italia in vista delle prossime politiche.

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