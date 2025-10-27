Udc, dopo 30 anni di nuovo una lista - Le Cronache Attualità
Udc, dopo 30 anni di nuovo una lista

  Ottobre 27, 2025
Dopo oltre trent’anni, l’Unione di Centro torna protagonista in Campania con una propria lista a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione. Un ritorno che segna un momento storico per il partito e per tutto il mondo moderato e cattolico che desidera tornare ad avere voce nelle istituzioni. A guidare questa rinascita è stato il lavoro sinergico del coordinatore regionale, l’avvocato Antonio Dell’Aquila, e del coordinatore provinciale di Salerno, il professore Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, che insieme hanno dato nuova linfa al progetto centrista in Campania. «Abbiamo scelto di tornare in campo con coraggio e responsabilità – dichiarano Dell’Aquila e Polichetti – per offrire ai cittadini una proposta seria, moderata e radicata nei valori della buona politica. L’Udc rappresenta oggi la casa del dialogo, della competenza e della concretezza, e il sostegno a Edmondo Cirielli è la naturale prosecuzione di un percorso fondato sull’esperienza e sulla coerenza». Il nuovo corso dell’Udc campano punta a coinvolgere professionisti, amministratori locali e rappresentanti della società civile, con l’obiettivo di ricostruire un centro politico capace di ascoltare e rispondere ai bisogni reali delle comunità. «Intorno a questa lista – proseguono i coordinatori – si sono raccolte energie nuove e autentiche. È la testimonianza di un entusiasmo ritrovato, che nasce dalla volontà di costruire insieme una Campania più giusta, moderna e solidale». Con la presentazione della lista a sostegno di Cirielli, l’Udc conferma la propria volontà di essere forza determinante nello scenario politico regionale e nazionale, capace di restituire dignità alle istituzioni e fiducia ai cittadini. «Non si tratta solo di un ritorno alle urne – concludono Dell’Aquila e Polichetti – ma dell’inizio di un percorso che rimette al centro il bene comune, la competenza e la serietà della politica».

