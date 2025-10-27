: Cirielli (Fd'I), in campo tre azioni per garantire sicurezza - Le Cronache Ultimora
Cirielli (Fd'I), in campo tre azioni per garantire sicurezza

  Ottobre 27, 2025
La sicurezza “e’ la prima liberta’ da tutelare. In Campania troppe persone vivono con la paura: famiglie, lavoratori, commercianti che ogni giorno chiedono solo di essere protetti. Io saro’ al loro fianco, da subito. E’ un tema che mi sta particolarmente a cuore: nel corso della mia carriera ho servito l’Italia came Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ed attualmente sono Generale di Divisione dei Carabinieri della Riserva”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, cice Ministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale e candidato presidente della regione Campania per il centrodestra. Cirielli ha spiegato che “metteremo in campo subito tre azioni”. “Molti Comuni hanno organici della Polizia Locale non adeguati e agenti che lavorano con turni massacranti e senza strumenti idonei. Stanzieremo maggiori risorse e faciliteremo nuove assunzioni – ha osservato Cirielli -. Piu’ donne e uomini delle polizie locali nelle strade, cui forniremo dotazioni moderne come body-cam e mezzi sicuri e maggiore formazione. Realizzeremo un piano regionale di videosorveglianza intelligente collegato con le forze dell’ordine e le prefetture. Esporteremo il modello Caivano del governo Meloni in altre zone sensibili. Faremo sentire alla camorra il fiato sul collo costantemente”. “Sicurezza significa anche liberta’ economica. I commercianti che resistono alla microcriminalita’ non saranno piu’ lasciati soli. Con me Presidente, la Campania tornera’ a essere una terra dove non si ha paura di crescere un figlio, di uscire in strada o aprire un’impresa”, ha concluso.

