Salerno. Nelle scuole arrivano i metal detector

Il Comune di Salerno ha dato avvio a una specifica iniziativa di monitoraggio negli istituti scolastici, formalizzando l’acquisto di due metal detector portatili destinati ai servizi di prevenzione e sicurezza del corpo di Polizia Locale. L’operazione, che si colloca nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, rappresenta il primo provvedimento operativo assunto dall’amministrazione cittadina in attuazione della direttiva congiunta firmata dai Ministeri dell’Istruzione e dell’Interno lo scorso 28 gennaio 2026. La direttiva nazionale, emanata in risposta al crescente dibattito sulla sicurezza negli ambienti educativi e ai numerosi episodi di violenza, aggressioni e introduzione di oggetti pericolosi registrati negli ultimi anni in diverse realtà scolastiche italiane, ha delineato un quadro normativo che consente il ricorso a strumenti di rilevazione di oggetti metallici. A differenza di un’installazione massiva o strutturale, il provvedimento ministeriale ha chiarito che l’uso di tali dispositivi — rigorosamente di tipo palmare e non a varco fisso — deve configurarsi come una misura eccezionale, mirata e proporzionata, da attuare esclusivamente su specifica richiesta dei dirigenti scolastici e in stretto coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza competenti sul territorio. Nel caso di Salerno, la dotazione dei due metal detector risponde a un’esigenza di presidio flessibile e operativo. La scelta di strumenti portatili, già ampiamente utilizzati in altri contesti di controllo pubblico come manifestazioni, eventi sportivi o servizi di vigilanza urbana, permette agli agenti della Polizia Locale di effettuare controlli a campione o verifiche circoscritte in situazioni considerate sensibili, senza alterare la normale operatività quotidiana degli istituti e senza trasformare la scuola in un presidio a ingresso rigidamente controllato. L’impiego dei dispositivi, che sarà affidato esclusivamente a personale specializzato e adeguatamente formato, si inserisce infatti in una strategia più ampia di prevenzione territoriale finalizzata a contrastare la presenza di oggetti atti a offendere all’interno del perimetro scolastico e a rafforzare il senso di sicurezza percepito da studenti, famiglie e personale docente. Secondo quanto trapela dagli ambienti amministrativi, i controlli non avranno carattere sistematico né permanente, ma saranno attivati soltanto in presenza di specifiche segnalazioni, criticità o situazioni ritenute potenzialmente a rischio. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale non è quello di introdurre un modello securitario invasivo, bensì di dotarsi di strumenti di intervento rapido da utilizzare in casi eccezionali, mantenendo saldo l’equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela del contesto educativo. In tale prospettiva, il Comune punta a evitare qualsiasi forma di stigmatizzazione degli studenti, sottolineando come il ricorso ai metal detector debba essere interpretato esclusivamente come misura preventiva e deterrente. Sebbene si tratti di una dotazione numericamente contenuta, l’atto amministrativo salernitano assume un valore significativo anche sul piano logistico e istituzionale: è infatti tra i primi interventi concreti realizzati a livello municipale in Italia che applicano le nuove facoltà previste dal dicastero per contrastare fenomeni di illegalità e violenza tra i banchi di scuola. La scelta dell’amministrazione guidata dal Comune di Salerno potrebbe inoltre rappresentare un modello organizzativo osservato con attenzione da altre realtà locali, soprattutto in quei territori dove il tema della sicurezza scolastica è divenuto oggetto di crescente pressione politica e sociale. La sfida, per l’amministrazione comunale e per i vertici della Polizia Locale, risiederà ora nella calibrazione dell’utilizzo di questi strumenti, che dovranno essere impiegati esclusivamente per finalità di deterrenza e tutela, garantendo che l’azione di vigilanza si mantenga sempre proporzionata, discreta e coerente con la funzione educativa della scuola. Il ricorso a questa tecnologia, dunque, non è inteso come una sostituzione dei percorsi di sensibilizzazione, educazione civica e prevenzione sociale già promossi negli istituti, ma come un supporto tecnico aggiuntivo di cui l’Ente ha ritenuto opportuno dotarsi, in linea con le direttive ministeriali che incoraggiano una collaborazione sistematica tra Prefetture, questure, amministrazioni comunali e scuole per il mantenimento dell’ordine pubblico e la protezione degli studenti. In questo quadro, l’iniziativa salernitana si inserisce in una più ampia tendenza nazionale che vede le amministrazioni locali assumere un ruolo sempre più attivo nella gestione della sicurezza urbana legata agli spazi scolastici. Un approccio che punta non solo al controllo e alla prevenzione, ma anche alla costruzione di una rete istituzionale capace di intervenire tempestivamente nei casi di disagio giovanile, devianza o conflittualità, rafforzando il rapporto tra scuola, territorio e istituzioni.