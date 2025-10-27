Autostrada: camionista accosta e muore dopo malore

Un’altra tragedia. E’ avvenuta nella prima mattinata di oggi, lunedì 27 ottobre. Intorno alle 7:45, lungo l’autostrada, tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, in direzione Nord, un camionista ha avuto un malore mentre era in viaggio.

Ha avuto il tempo di accostare il mezzo pesante sulla corsia di emergenza. Purtroppo l’uomo, nonostante i soccorsi, prestati dal personale sanitario del Vopi, tempestivamente giunto sul posto, è deceduto.

sul luogo della tragedia presenti anche Polizia Stradale e Anas per gli interventi di rispettiva competenza.