Ucraina e garanzie di sicurezza, gelo di Lavrov: “Utopia parlarne senza Mosca”. Russia avanza nel Donetsk

(Adnkronos) – "Abbiamo bisogno di solide garanzie di sicurezza per assicurare una pace veramente affidabile e duratura". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ribadisce e ringrazia tutti i partner che stanno aiutando a fermare la guerra della Russia, dagli Stati Uniti con Donald Trump all'Europa e a tutti coloro che cercano la pace. In giornata però arriva la reazione di Mosca a gelare aspettative e prospettive. "L'Occidente comprende perfettamente che parlare in modo serio di questioni di sicurezza", di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, "senza la Russia è un'utopia, una strada che non porta da nessuna parte", dichiara da Mosca il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. "Non possiamo essere d'accordo sul fatto che ora si proponga di risolvere questioni di sicurezza senza la Russia", incalza nelle dichiarazioni riportate dai media russi. Poi arriva l'affondo, riferendosi all’incontro tra Trump, i leader europei e Zelensky: "Abbiamo visto solo un’escalation aggressiva della situazione e dei tentativi piuttosto goffi di modificare la posizione del presidente degli Stati Uniti". "Non abbiamo sentito alcuna idea costruttiva da parte degli europei in quell’occasione", attacca Lavrov. Mentre Trump, in un'intervista radiofonica concessa nella notte, dice che Putin e Zelensky "sono nella fase" dell'organizzazione del loro bilaterale e ribadisce: "Per ora penso che sia meglio se si incontrano senza di me". Poi, aggiunge in riferimento a un possibile trilaterale, "se necessario, andrò". Intanto l’esercito russo ha dichiarato di aver conquistato tre villaggi nella regione del Donetsk. Lo scrive il ministero della Difesa russo su Telegram, affermando che le sue truppe hanno "continuato ad avanzare in profondità nelle difese nemiche" nella regione contesa dell'Ucraina orientale, catturando i villaggi di Sukhetske e Pankivka nell'area della linea di contatto vicina agli hub logistici di Pokrovsk e Kostiantynivka, teatro di un recente sfondamento russo, nonché il villaggio di Novogeorgiivka nella vicina regione di Dnipropetrovsk, in cui le forze russe sono entrate per la prima volta a luglio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
