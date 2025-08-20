Campania, allerta meteo gialla a partire dalla mezzanotte - Le Cronache Attualità
Campania, allerta meteo gialla a partire dalla mezzanotte

  • Agosto 20, 2025
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali a partire dalla prossima mezzanotte e valido per tutta la giornata di domani, giovedì 21 agosto, fino alle 23:59.

Sarà interessato all’allerta meteo tutto il territorio regionale della Campania ad eccezione dell’Alta Irpinia, del Sannio e della zona del Tanagro. Le precipitazioni, precisa la nota della Protezione Civile, “saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione: quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento”.

Attenzione “dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane”.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi “danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. Ai Comuni viene ricordato di attivare i Centri Operativi Comunali e “di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale”.

