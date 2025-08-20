Boxe, l’ex manager: “Imane Khelif ha smesso”. Ma poi arriva la precisazione

(Adnkronos) – Prima l'annuncio, poi la mezza marcia indietro. E' giallo sul futuro sportivo di Imane Khelif, la pugile algerina campionessa olimpica a Parigi 2024 finita al centro di un caso montato sul suo genere. L'ex manager del peso welter oro olimpico, Nasser Yesfah, ha dichiarato a Nice-matin che Khelif "non si allena più" e "non solo ha lasciato Nizza ma ha lasciato il mondo della boxe". In serata la precisazione sempre al quotidiano francese: "I miei commenti riguardavano solo la sua cessazione dell'attività a Nizza e non una decisione generale sulla continuazione della sua carriera", ha puntualizzato. Senza però sciogliere il dubbio sul futuro della campionessa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Castel San Giorgio, ripartono i servizi nido e micronido comunale
- Ictus ,Cardarelli tra primi centri ad utilizzare un nuovo farmaco
- Meta rimuove gruppo Fb ‘Mia Moglie’: “Violate nostre policy”
- Salerno, Pecoraro (M5S) attacca il Comune: Verde pubblico nel degrado
- West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco