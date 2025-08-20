Boxe, l'ex manager: "Imane Khelif ha smesso". Ma poi arriva la precisazione - Le Cronache
Boxe, l'ex manager: "Imane Khelif ha smesso". Ma poi arriva la precisazione

(Adnkronos) – Prima l'annuncio, poi la mezza marcia indietro. E' giallo sul futuro sportivo di Imane Khelif, la pugile algerina campionessa olimpica a Parigi 2024 finita al centro di un caso montato sul suo genere. L'ex manager del peso welter oro olimpico, Nasser Yesfah, ha dichiarato a Nice-matin che Khelif "non si allena più" e "non solo ha lasciato Nizza ma ha lasciato il mondo della boxe". In serata la precisazione sempre al quotidiano francese: "I miei commenti riguardavano solo la sua cessazione dell'attività a Nizza e non una decisione generale sulla continuazione della sua carriera", ha puntualizzato. Senza però sciogliere il dubbio sul futuro della campionessa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

