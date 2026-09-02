Trovata in buone condizioni ragazza scomparsa a Montecorvino

Si sono concluse positivamente le ricerche di una giovane di cui era stata segnalata la scomparsa a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. La ragazza, trovata in buone condizioni, è stata affidata alle cure dei sanitari. Le operazioni di ricerca si sono svolte con il coordinamento del comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo capo Francesco Grimaldi, e hanno visto impegnati la Polizia municipale, guidata dal comandante Graziano Lamanna, dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Operativo Ecologico, dell’Associazione Athena e del Gruppo Operativo dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il dispositivo di ricerca, attivato in pochi minuti, è stato esteso alle aree limitrofe e portato a termine con il ritrovamento della giovane. “Ringraziamo di cuore quanti si sono adoperati in queste ore: la macchina della sicurezza ha risposto con tempestività e con una collaborazione esemplare tra forze dell’ordine, uffici comunali e volontariato”, dichiarano il sindaco Martino D’Onofrio e l’assessora alla Sicurezza Milena Salvatore. “È la conferma che, quando la comunità si muove unita, i risultati arrivano. Il nostro pensiero va ora alla ragazza e alla sua famiglia”, aggiungono.