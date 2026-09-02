Si sono concluse positivamente le ricerche di una giovane di cui era stata segnalata la scomparsa a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. La ragazza, trovata in buone condizioni, è stata affidata alle cure dei sanitari. Le operazioni di ricerca si sono svolte con il coordinamento del comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo capo Francesco Grimaldi, e hanno visto impegnati la Polizia municipale, guidata dal comandante Graziano Lamanna, dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Operativo Ecologico, dell’Associazione Athena e del Gruppo Operativo dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il dispositivo di ricerca, attivato in pochi minuti, è stato esteso alle aree limitrofe e portato a termine con il ritrovamento della giovane. “Ringraziamo di cuore quanti si sono adoperati in queste ore: la macchina della sicurezza ha risposto con tempestività e con una collaborazione esemplare tra forze dell’ordine, uffici comunali e volontariato”, dichiarano il sindaco Martino D’Onofrio e l’assessora alla Sicurezza Milena Salvatore. “È la conferma che, quando la comunità si muove unita, i risultati arrivano. Il nostro pensiero va ora alla ragazza e alla sua famiglia”, aggiungono.
Post Recenti
- Campi Flegrei: consiglieri opposizione Campania incontrano Piantedosi e Musumec
- Trovata in buone condizioni ragazza scomparsa a Montecorvino
- Angelo Vassallo, : messa il 5 settembre a Vallo della Lucania
- Consiglio comunale, convocazione entro l’8 ma seduta dopo S. Matteo
- Pagani.Coprirono la latitanza dei boss. Alla sbarra i complici
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco