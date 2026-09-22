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Napoli: condannato in Appello per devastazione e resistenza coordinatore FdI

  • Settembre 22, 2026
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Napoli: condannato in Appello per devastazione e resistenza coordinatore FdI

Condannato per devastazione e resistenza a pubblico ufficiale a 5 anni e 4 mesi di reclusione. E’ stata la condanna della Corte d’Appello di Napoli nei confronti di Marco Nonno, ex consigliere regionale della Campania e attuale coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, al termine del secondo processo di appello sugli scontri anti discarica di Pianura del 2008. La sentenza è stata pronunciata dalla seconda sezione penale, presieduta da Valentini. In primo grado Nonno era stato condannato a otto anni e mezzo. Nel primo appello era stato assolto dall’accusa di devastazione, ma aveva ricevuto una condanna a due anni per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi i giudici hanno confermato quel reato, aggiungendo altri tre anni e quattro mesi per devastazione, arrivando così alla pena complessiva di cinque anni e quattro mesi. “La sentenza arriva 18 anni dopo dai fatti e non la condivido, elementi difensivi raccolti da noi e che non sono mai menzionarti, malgrado le testimonianze di politici, tra cui Rosa Russo Iervolino, giornalisti e rappresentanti delle forze dell’ordine. Ovviamente ricorreremo in Cassazione, dopo le motivazione che arriveranno tra 9 giorni”. I fatti risalgono all’inizio del 2008, quando il quartiere Pianura fu teatro di violenti tumulti contro la riapertura della discarica di contrada Pisani, durante la grave emergenza rifiuti che colpiva Napoli. Secondo le indagini, nelle proteste agirono anche gruppi legati alla camorra

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