Pontecagnano, incidente tra auto e moto - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Sala Consilina travolge la Fedi, vittoria per 5 a 1
Pontecagnano, incidente tra auto e moto
Napoli: condannato in Appello per devastazione e resistenza coordinatore FdI
Violenza sessuale, ‘chiesta l’archiviazione per senatore Fi Silvestro
Provincia Pontecagnano

Pontecagnano, incidente tra auto e moto

  • Settembre 22, 2026
  • 0
  • 182
  • 1 Min Read
Pontecagnano, incidente tra auto e moto

Incidente stradale nella serata di ieri a Pontecagnano Faiano, poco dopo le 21:00, in Via Amerigo Vespucci, all’altezza della Ferramenta Naddeo.

Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni in sella al mezzo a due ruote, rimasto a terra politraumatizzato.

Immediato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I., attivata dalla Centrale Operativa 118 di Salerno.

I volontari soccorritori hanno provveduto a immobilizzare il giovane e a prestare le prime cure del caso, per poi trasportarlo in ospedale.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013