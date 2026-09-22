Pontecagnano, incidente tra auto e moto

Incidente stradale nella serata di ieri a Pontecagnano Faiano, poco dopo le 21:00, in Via Amerigo Vespucci, all’altezza della Ferramenta Naddeo.
Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni in sella al mezzo a due ruote, rimasto a terra politraumatizzato.
Immediato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I., attivata dalla Centrale Operativa 118 di Salerno.
I volontari soccorritori hanno provveduto a immobilizzare il giovane e a prestare le prime cure del caso, per poi trasportarlo in ospedale.
Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica.