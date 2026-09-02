Angelo Vassallo, : messa il 5 settembre a Vallo della Lucania

A sedici anni dalla tragica morte di Angelo Vassallo, la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore rinnova il ricordo del Sindaco Pescatore con una celebrazione religiosa che si terrà sabato 5 settembre alle ore 10.30 presso la sede della Fondazione Vassallo, in via Cammarota a Vallo della Lucania.

La Santa Messa sarà celebrata dal parroco e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Vallo della Lucania, oltre a cittadini, amici e persone che in questi anni hanno condiviso il percorso della Fondazione nel nome e nei valori di Angelo Vassallo.

Prima della celebrazione sarà recitato il Santo Rosario, accompagnato dalla presenza di una religiosa. Al termine della Messa è previsto un momento di convivialità e di incontro tra i presenti, nel segno della memoria, della comunità e dell’amicizia. Sedici anni dopo quel tragico 5 settembre 2010, il ricordo di Angelo Vassallo continua a rappresentare un punto di riferimento per chi crede in una politica fondata sulla legalità, sulla tutela dell’ambiente, sul rispetto del territorio e sul bene comune.

“Ricordare Angelo a sedici anni dalla sua morte significa innanzitutto non dimenticare il suo esempio e ciò per cui ha combattuto fino all’ultimo giorno – dichiara Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore –. Angelo non è soltanto il ricordo di un uomo e di un amministratore ucciso mentre svolgeva il proprio dovere. È una presenza che continua a vivere nelle battaglie per la legalità, per l’ambiente, per il rispetto del territorio e per una politica capace di mettere al centro le persone. Ritrovarci nella sede della Fondazione, insieme alla comunità, significa stringerci ancora una volta attorno alla sua memoria, ma soprattutto rinnovare il nostro impegno affinché i valori di Angelo non vengano mai dispersi.”

“Ogni anno, nel giorno dell’anniversario della morte di Angelo, il dolore per quella perdita si rinnova, ma insieme al dolore cresce anche la consapevolezza della responsabilità che abbiamo nel custodire la sua memoria – afferma Massimo Vassallo, Vicepresidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore –. La Messa sarà un momento semplice e raccolto, nel quale ritrovarci come comunità, pregare per Angelo e per tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ma sarà anche l’occasione per ricordare che il suo messaggio continua a parlare al presente e soprattutto alle nuove generazioni. Angelo ci ha lasciato un esempio concreto di come si possa amministrare con coraggio, onestà e amore per la propria terra.”