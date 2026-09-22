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‘America’s Cup: Sangiuliano, ‘Fico faccia meno il fenomeno’

  • Settembre 22, 2026
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‘America’s Cup: Sangiuliano, ‘Fico faccia meno il fenomeno’

“L’America’s Cup è stata donata a Napoli da Giorgia Meloni e dal ministro Abodi e dal governo di centrodestra. Fico faccia meno il fenomeno e ricordi che il suo partito non volle le Olimpiadi a Roma e non voleva quelle di Cortina, mentre comitati vicini al Movimento Cinquestelle hanno anche contestato l’opportunità dell’America’s Cup. Inoltre, Fico si preoccupi di tutelare il nostro territorio dai disastri dell’assessore Zabatta”. Lo dichiara il capo dell’opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, insieme ai capigruppo del centrodestra, Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna. “Proprio perché l’America’s Cup è una grande opportunità presentiamoci al mondo senza i roghi dei rifiuti tossici che colpiscono i cittadini – aggiungono – con i trasporti pubblici efficienti e gli ospedali operativi, A noi interessa il benessere dei cittadini della Campania e non i lustrini”.

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