Cassino, sepolti i due soldati tedeschi ritrovati sulle colline di Giovi - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

‘America’s Cup: Sangiuliano, ‘Fico faccia meno il fenomeno’
Cassino, sepolti i due soldati tedeschi ritrovati sulle colline di Giovi
A Portici la Festa regionale dell’Unità della Campania
Eboli. Le mani della camorra nell’area ex Pezzullo
Cronaca

Cassino, sepolti i due soldati tedeschi ritrovati sulle colline di Giovi

  • Settembre 22, 2026
  • 0
  • 78
  • 2 Min Read
Cassino, sepolti i due soldati tedeschi ritrovati sulle colline di Giovi

In mattinata, presso il Cimitero Militare Germanico di Caira (Cassino), si sono svolte le solenni esequie di due soldati tedeschi caduti durante i drammatici scontri del settembre 1943 e rinvenuti nel 2022 sulle colline salernitane dai volontari dell’Associazione Salerno 1943.

La cerimonia odierna segna il capitolo conclusivo, ma non finale, di una vicenda umana e storica straordinaria: l’identificazione ufficiale, avvenuta nelle scorse settimane, di uno dei due militari. Come già comunicato, si tratta di Kurt Schmidt, nato il 3 febbraio 1921 e morto a soli 22 anni il 17 settembre 1943 nei pressi di quota 206, sulle colline di Giovi (Salerno) durante le concitate fasi successive allo sbarco alleato (Operazione Avalanche).

L’eccezionale risultato è stato raggiunto grazie alla decodifica della sua piastrina di riconoscimento da parte dell’ente tedesco Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Oggi Schmidt ha ricevuto una degna sepoltura sotto una lapide nominativa. Accanto a lui, il suo commilitone –i cui resti sono stati recuperati nello stesso luogo, ma la cui piastrina non ha restituito un nome– è stato tumulato sotto una lapide muta, in attesa e nella speranza che la ricerca storica possa un giorno restituire una identità anche al suo sacrificio.

I funerali di questa mattina hanno rappresentato un momento di profonda commozione, nel quale il recupero della memoria ha incontrato il massimo rispetto e la dignità dovuti a ogni vittima dei conflitti. Dare un nome a un caduto, sottrarlo all’oblio del tempo e offrirgli una sepoltura definitiva non significa soltanto onorare il passato, ma compiere una scelta consapevole a favore della pace. Ogni nome restituito alla storia è il frammento di una giovinezza spezzata e una testimonianza silenziosa dell’orrore della guerra.

Oggi le comunità di Salerno e di Caira non si limitano a ricordare due soldati. Ricordano tutte le vittime dei conflitti armati e affidano alla loro memoria un messaggio universale, capace di superare il tempo, le generazioni e i confini: la guerra non lascia vincitori, ma soltanto distruzione, vite spezzate e immenso dolore.

Dal Cimitero Militare Germanico di Caira si leva oggi, dunque, un invito solenne alla riconciliazione, al dialogo e alla pace. Perché custodire la memoria dei caduti significa anche assumersi la responsabilità di costruire un futuro nel quale tragedie come quelle del 1943 non debbano più ripetersi.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012