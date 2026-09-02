Campi Flegrei: consiglieri opposizione Campania incontrano Piantedosi e Musumec

ncontro a Roma tra il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, e i consiglieri del centrodestra in Consiglio regionale della Campania. Al centro la questione dell’emergenza Campi flegrei, a seguito della forte scossa di terremoto dello scorso 31 luglio. A guidare la delegazione campana, il capo dell’opposizione, Gennaro Sangiuliano. Con lui, i capigruppo Massimo Pelliccia di Forza Italia, Raffaele Maria Pisacane di Fratelli d’Italia, Sebastiano Odierna dei Conservatori e le consigliere regionali Susy Panico, Angela Parente e Lea Romano. “È emerso con chiarezza quanto sia da irresponsabili non richiedere lo Stato di emergenza – riferisce Sangiuliano – un vero e proprio danno che il presidente della Regione Campania, Fico, sta perpetrando ai danni delle popolazioni dei Campi flegrei. Solo con lo stato d’emergenza si può accedere ai fondi e spendere rapidamente i 100 milioni stanziati dal Governo Meloni, intervenire in deroga sulle abitazioni e ancora fissare ristori per le attività economiche e ottenere la sospensione del pagamento dei tributi e dei mutui”. Nel concludere, Sangiuliano e i capigruppo delle altre forze di centrodestra aggiungono: “Non comprendiamo perché Fico non voglia lo stato d’emergenza, è un vero e proprio mistero e tra l’altro la mancata attivazione può contemplare profili gravi di responsabilità”.
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