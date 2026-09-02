Campi Flegrei: consiglieri opposizione Campania incontrano Piantedosi e Musumec - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Campi Flegrei: consiglieri opposizione Campania incontrano Piantedosi e Musumec
Trovata in buone condizioni ragazza scomparsa a Montecorvino
Angelo Vassallo, : messa il 5 settembre a Vallo della Lucania
Consiglio comunale, convocazione entro l’8 ma seduta dopo S. Matteo
Attualità Campania

Campi Flegrei: consiglieri opposizione Campania incontrano Piantedosi e Musumec

  • Settembre 2, 2026
  • 0
  • 114
  • 2 Min Read
Campi Flegrei: consiglieri opposizione Campania incontrano Piantedosi e Musumec

ncontro a Roma tra il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, e i consiglieri del centrodestra in Consiglio regionale della Campania. Al centro la questione dell’emergenza Campi flegrei, a seguito della forte scossa di terremoto dello scorso 31 luglio. A guidare la delegazione campana, il capo dell’opposizione, Gennaro Sangiuliano. Con lui, i capigruppo Massimo Pelliccia di Forza Italia, Raffaele Maria Pisacane di Fratelli d’Italia, Sebastiano Odierna dei Conservatori e le consigliere regionali Susy Panico, Angela Parente e Lea Romano. “È emerso con chiarezza quanto sia da irresponsabili non richiedere lo Stato di emergenza – riferisce Sangiuliano – un vero e proprio danno che il presidente della Regione Campania, Fico, sta perpetrando ai danni delle popolazioni dei Campi flegrei. Solo con lo stato d’emergenza si può accedere ai fondi e spendere rapidamente i 100 milioni stanziati dal Governo Meloni, intervenire in deroga sulle abitazioni e ancora fissare ristori per le attività economiche e ottenere la sospensione del pagamento dei tributi e dei mutui”. Nel concludere, Sangiuliano e i capigruppo delle altre forze di centrodestra aggiungono: “Non comprendiamo perché Fico non voglia lo stato d’emergenza, è un vero e proprio mistero e tra l’altro la mancata attivazione può contemplare profili gravi di responsabilità”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013