Campania, piano da 70 mln per alta formazione e micro imprese

La giunta regionale della Campania ha approvato il Piano degli strumenti finanziari per l’occupazione, con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027. Il Piano si compone di due interventi distinti: uno sostiene l’accesso dei giovani laureati all’alta formazione post-laurea e il loro inserimento qualificato nel sistema produttivo regionale; l’altro sostiene l’avvio di attività autonome e micro-imprenditoriali da parte di chi incontra ostacoli nell’accesso al credito ordinario. Il primo intervento sostiene l’accesso dei giovani laureati all’alta formazione post-laurea e il loro inserimento qualificato nel sistema produttivo regionale e ha una dotazione di 55 milioni di euro; prevede l’attivazione di un prestito a tasso zero per sostenere l’accesso dei giovani laureati residenti o domiciliati in Campania a percorsi di alta specializzazione, master e corsi professionalizzanti, anche svolti fuori regione o all’estero, purché connessi ai fabbisogni espressi dal sistema produttivo campano. Oltre alla quota di iscrizione, la misura è destinata a coprire le spese accessorie di frequenza, quali vitto, alloggio, mobilità e materiali didattici. Il finanziamento è a tasso zero e la restituzione prende avvio alla conclusione del percorso formativo, con una componente premiale che potrà tradursi nell’abbuono di parte delle ultime rate per chi consegue il titolo nei termini previsti. I percorsi finanziabili sono selezionati in funzione della domanda di competenze espressa dalle imprese e dalle filiere produttive del territorio, secondo modalità che coinvolgeranno anche le associazioni di categoria. È prevista la possibilità di riconoscere incentivi occupazionali alle aziende del territorio che assumeranno i giovani formati. L’obiettivo è ampliare l’accesso all’alta formazione specialistica e favorire la permanenza, il rientro e l’inserimento lavorativo qualificato in Campania dei profili ad elevata specializzazione.Il secondo intervento, per il sostegno per l’autoimpiego e l’inclusione attiva, prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro. Prevede l’attivazione di uno strumento finanziario nella forma del piccolo prestito dedicato all’avvio e al consolidamento iniziale di iniziative di lavoro autonomo, attività professionali e microimprenditorialità. I destinatari sono persone residenti o domiciliate in Campania in condizione di disoccupazione, inattività, svantaggio o con difficoltà di accesso al credito ordinario. Il meccanismo a prestito favorisce la rotatività delle risorse pubbliche, consentendo il riuso delle somme restituite per sostenere ulteriori progetti. La misura sarà affiancata da servizi di tutoraggio, orientamento ed educazione finanziaria, la cui copertura potrà essere assicurata da una componente a fondo perduto.L’obiettivo è trasformare competenze, esperienze professionali e idee progettuali in attività economiche sostenibili, rafforzando l’autonomia economica e la partecipazione al mercato del lavoro. Le analisi richiamate nell’istruttoria del provvedimento evidenziano, per la Campania, la contemporanea presenza di una domanda prospettica rilevante di profili qualificati e ad alta specializzazione e di una persistente mobilità in uscita dei giovani laureati, con il conseguente rischio di dispersione del capitale umano formato sul territorio. L’attivazione operativa delle due linee sarà definita all’esito della Valutazione ex ante prevista dall’articolo dalla normativa europea e dei successivi atti attuativi dell’Autorità regionale di Gestione, che individueranno l’organismo incaricato di gestire lo strumento, i prodotti finanziari, i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle domande. “Con il primo dei due interventi vogliamo che un ragazzo o una ragazza della Campania possa accedere al master e al percorso di alta specializzazione che desidera, qui, in Italia o all’estero, con la Regione che anticipa il costo e attende la restituzione a percorso concluso – ha sottolineato il presidente della Regione, Roberto Fico -. E vogliamo che quel percorso porti a un lavoro qualificato sul nostro territorio: per questo finanziamo formazione collegata alla domanda reale delle imprese campane e accompagniamo con un incentivo l’azienda che assume il giovane formato. Ogni ragazzo che sceglie di restare o di tornare porta con sé competenze e capacità di innovare, e ogni impresa che cresce grazie a quelle competenze crea nuovo lavoro qualificato: è il circolo virtuoso che vogliamo innescare”. “Il secondo intervento risponde a un’esigenza diversa e non meno urgente: dare una strada a chi ha competenze, esperienza e un progetto, e incontra ostacoli nell’accesso al credito ordinario per assenza di garanzie o limitata storia creditizia. Lo strumento del prestito agevolato rappresenta una scelta strategica ad alto impatto sociale: attraverso la rotatività delle risorse pubbliche investite e l’affiancamento di servizi di tutoraggio, orientamento ed educazione finanziaria, garantiamo sostenibilità, responsabilità e accompagnamento nell’avvio delle attività. Le due linee restano autonome nei destinatari e nelle modalità, e insieme compongono una strategia unitaria di investimento sulle persone”, ha spiegato l’assessora al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese.