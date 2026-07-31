Villa dei Fiori, nasce la Casa di Telemedicina

Villa dei Fiori rafforza i servizi offerti al territorio con l’attivazione della Casa di Telemedicina, un nuovo punto di accesso ai servizi di sanità digitale pensato per rendere più semplice l’utilizzo delle televisite specialistiche e delle altre prestazioni digitali, grazie al supporto qualificato degli operatori della struttura. L’iniziativa si inserisce nella rete delle Case di Telemedicina promossa dall’ASL Salerno ed è stata formalizzata attraverso uno specifico Protocollo d’Intesa con la U.O.C. Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale. Per rendere il servizio immediatamente operativo, Villa dei Fiori ha già allestito una sala dedicata, dotata delle tecnologie necessarie per lo svolgimento delle televisite e per l’accesso ai principali servizi sanitari digitali. Contestualmente sono stati individuati e formati i Facilitatori di Telemedicina, figure che accompagneranno gli utenti nell’utilizzo delle piattaforme digitali e durante l’intero percorso di accesso ai servizi. Un ruolo centrale sarà svolto dalle assistenti sociali della struttura, individuate quali referenti del progetto. Grazie alla formazione ricevuta, offriranno un supporto concreto ai cittadini, facilitando l’utilizzo delle piattaforme digitali e l’accesso ai servizi di telemedicina in modo semplice, sicuro ed efficace. Il nuovo servizio sarà integrato con la rete territoriale dell’ASL Salerno e con il Virtual Community Hospital, contribuendo a rafforzare la continuità assistenziale e una presa in carico sempre più efficace e coordinata. L’attivazione della Casa di Telemedicina rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione di Villa dei Fiori, che continua a investire in modelli assistenziali capaci di coniugare tecnologia, qualità delle cure e centralità della persona. «La sanità digitale è una grande opportunità, ma solo se resta al servizio della persona», afferma la Direttrice Organizzativa di Villa dei Fiori. «La Casa di Telemedicina nasce proprio con questo obiettivo: mettere la tecnologia al servizio dei cittadini, accompagnandoli passo dopo passo affinché nessuno resti escluso dalle opportunità offerte dall’innovazione.» Con l’attivazione della Casa di Telemedicina, Villa dei Fiori conferma la propria capacità di anticipare l’evoluzione dei modelli assistenziali e rafforza il proprio ruolo di punto di riferimento sanitario per il territorio dell’Agro Nocerino-Sarnese, coniugando competenza professionale, innovazione tecnologica e attenzione ai bisogni delle persone.