Torna Libro aperto festival 2026

Cinque le giurie, Zaira, Zoe, Zenobia, Zobeide e Zefiro, che coinvolgeranno ben 900 giurati e giurate dai 7 ai 19 anni: cuore della manifestazione il Premio Libro Aperto, accompagnato da eventi e appuntamenti che spazieranno dall’educazione alla lettura, alla sostenibilità ambientale, all’uso degli strumenti tecnologici, senza tralasciare temi come sport, educazione stradale e futuro nel mondo del lavoro per i più giovani. La manifestazione, la cui direzione artistica è di Angela Albarano, anche quest’anno è totalmente gratuita e aperta al pubblico e alla cittadinanza. Il Premio della giuria Zaira è dedicato alla compianta Maestra Bice Tortorella, il Premio della giuria Zoe – Sport e Letteratura è promosso da Wave Tribe, il Premio della Giuria Zefiro è promosso dal Consorzio Ricrea; il Premio della Giuria Zenobia è promosso da Kimbo, il Caffè di Napoli; il Premio della Giuria Zobeide è promosso da Iren. «Libro Aperto Festival non è solo un evento, ma una comunità che cresce ogni anno insieme ai suoi ragazzi e ragazze – dichiara la direttrice artistica Angela Albarano. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani uno spazio in cui la lettura diventa esperienza, incontro, possibilità di espressione e di costruzione di sé. In questa quinta edizione abbiamo voluto rafforzare ancora di più il dialogo tra linguaggi, generazioni e territori, costruendo un programma capace di parlare davvero a tutti: dai più piccoli agli adulti, dalla scuola al tempo libero, dalla letteratura allo sport, fino ai nuovi linguaggi digitali. Ciò che rende unico questo festival è la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, che non sono semplici spettatori ma protagonisti consapevoli. È da qui che nasce il senso più profondo del nostro lavoro: contribuire a formare cittadini culturali, capaci di leggere il mondo e di immaginare il futuro.» A condurre gli appuntamenti con le giurie: Simonetta Bitasi, Manlio Castagna, Maria Sansone, Tecla Iervoglini e Aurelio Viscusi. A condurre gli eventi speciali e gli eventi dedicati alle scuole, insieme alla padrona di casa della kermesse, Angela Albarano, Angela De Feo, Margot De Marco, Federica Granato, Marta Pepe, Nunzia Soglia, Anna Zofrea e i ragazzi e le ragazze della redazione di Libro Aperto. Tante le firme importanti coinvolte per questa quinta edizione, a partire dagli autori in concorso: Stefania Bertola, Fabrizio Di Baldo, Erica Barbiani, Luigi Ballerini, Luigi Garlando, Daria Bertoni, Stefano Tofani, Alessia Rossi, Valentina Federici, Pietro Grasso, Loris De Marco, Andrea Fontana, Chiara Onofri, Sara Colaone, Stefano Cornago, Amal Oursana e Catia Proietti. Presenti come book ambassador con le scuole gli autori: Ester Andreola, Luca Azzolini, Luigi Ballerini, Rosa Tiziana Bruno, Daniela Carucci, Manlio Castagna, Brian Conaghan, Angelo Coscia, Geraldine De Santis, Catia Proietti. In programma interventi e laboratori in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno a cura dei professori: Alfonso Amendola, Stefano Amendola, Filippo Fimiani, Anna Chiara Sabatino. Non mancheranno eventi speciali, come l’incontro con gli attori Edoardo Miulli e Fiamma Parente, protagonisti della fiction “Don Matteo 15”, e quello con l’autore internazionale Brian Conaghan, che presenterà il libro “Sotto un cielo di cartone” (ed. Giralangolo), in un appuntamento promosso da Master Studies. Sarà presente anche Emanuele Blandamura grazie al sostegno di Sport e Salute , leggenda del pugilato, che incontrerà la giuria dedicata a Sport e Letteratura. Gli alunni e le alunne “Book Ambassador” incontreranno invece l’attrice e cantante Aurora Venosa, protagonista della fiction RAI “La Preside”. Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado è previsto il laboratorio di giornalismo “Raccontare il mondo: cultura, spettacolo e giornalismo”, a cura del giornalista Andrea Parrella. Attesissimo anche l’incontro con Victor Diamandis, giovane autore e booktoker italiano. A cura di ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A un incontro con le scuole a partire dal libro: “Acqua – proteggi l’acqua dolce per salvare la vita sulla Terra” di Catherine Barr (Editoriale Scienza). Sip&T promuove gli incontri con le autrici Catia Proietti, che presenterà “Gayambrita Indaco” (Giunti Editore), e Rosa Tiziana Bruno, con il libro “Sichelgaita. La rivoluzione silenziosa di una donna dell’Alto Medioevo” (Armando Editore). Manlio Castagna presenta “Quegli oscuri presagi” (Mondadori), un romanzo ambientato nella Napoli del 600, promosso da Kimbo, il Caffè di Napoli. Sarà presente anche la mostra Breve Storia del Fumetto Moderno – dall’illustrazione alla Graphic Novel, curata da Giuseppe Savino. Anche quest’anno lo sport avrà il suo spazio con la partecipazione del baseball dell’ASD Thunder Salerno e il softball dell’ASD Fisciano. Tante, inoltre, le case editrici coinvolte per questa quarta edizione della manifestazione, come Accento Edizioni, Agenzia Pensiero Creativo Edizioni, Albero delle Matite, Arcoiris, Armando Editore, Avagnano Editore, Bloomsbury Publishing PLC, Capovolte, Editoriale Scienza, Editypalermo, Edizioni il Papavero, Edizioni Lavoro, Edizioni Piuma, Giralangolo, Giunti Editore, Il Castoro, Mondadori, Monetti Editore, Pelledoca Editore, Piemme-Battello a Vapore, Rizzoli, Salani Editore, Sinnos Editrice, Tunuè. Una programmazione davvero per tutti i gusti e a misura di famiglia, da 0 a 99 anni: dai laboratori didattici a cura di Eduiren, ai laboratori di disegno powered by ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A., fino agli English Lab a cura di Master Studies e le attività a cura del Gruppo Noviello. Dal laboratorio di immaginazione a cura di Anna Chiara Sabatino, al Seminario sulla Z Generation di Alfonso Amendola, all’intervento sulla letteratura greca: Le ragazze e la sporca guerra degli eroi. Da Omero a Pat Barker a cura di Stefano Amendola; dai percorsi dedicati ai bambini della scuola primaria realizzati da ASPIC a cura di Daniela Marinelli ai laboratori sulla pace e sul disegno della Scuola di Fumetto di Salerno allo Yoga con Eliana Andreozzi. Spazio anche al gioco e alla socialità con i giochi da tavolo dell’Associazione ludica salernitana Il Guiscardo e il laboratorio di scacchi a cura di A.S.D. L’Alfiere Cattivo. In programma anche letture teatralizzate di favole a cura di Giuseppe Del Giudice, letture ad alta voce a cura di LaAV Forino e letture animate a cura di Monetti Editore e letture a cura dei volontarə Nati per Leggere Campania. Presente anche la giocoleria comica di Domenico Santo. Nell’area laboratoriale non mancherà “Racconti di Persona”, attività fortemente voluta dalla direttrice artistica Angela Albarano e ispirata alla Human Library® danese: una biblioteca speciale dove, al posto dei libri, sono le persone a raccontare la propria storia, creando occasioni autentiche di incontro e ascolto. Tra le altre attività, il laboratorio di danze popolari dal Sud Italia e dal mondo a cura di APS Ballando per le Strade ASD, e “Tutti in pista” con Studio 76 Music Academy di Marco Montefusco, powered by McDonald’s di Fisciano-Nocera. Tante le scuole partecipanti come Book Ambassador: Convitto Nazionale T.Tasso di Salerno, Didattica Statale I Circolo di Mercato San Severino, IC A.Moscati di Pontecagnano Faiano, IC Da Vinci di Olevano sul Tusciano, I.C. Don Enrico Smaldone di Angri, I IC di Mercato San Severino, IC G.Pascoli di Benevento, IC M.Pironti di Montoro, IC Montecorvino Rovella, IC Ricigliano, I.C. T.Tasso, IC Settembrini di San Leucio del Sannio, IC Valle Vitulanese, IIS E.Ferrari di Battipaglia, ITI Lucarelli di Benevento, Istituto Santa Teresa Del Bambino Gesù, Liceo Classico Cambridge T.Tasso, Liceo Statale Alfano I, Terzo Circolo Didattico Rosa Pisacane di Scafati.