Perché Armando Lamberti resta un protagonista di Cava

“L’uomo ragionevole si adatta al mondo; quello irragionevole pretende di adattare il mondo a sé. Per questo il progresso dipende dagli uomini irragionevoli.” Questa celebre riflessione – attribuita a George Bernard Shaw– ci è tornata alla mente leggendo il comunicato con cui Armando Lamberti annuncia la sua candidatura solitaria a sindaco di Cava de’ Tirreni. Non vogliamo entrare nel merito della scelta né anticiparne gli esiti politico elettorali. Ci interessa sottolineare un punto: in una campagna metelliana tutta in salita, Armando Lamberti mostra il coraggio dell’irragionevolezza. Può sembrare un paradosso per un politico moderato, di ispirazione cattolica e persona profondamente religiosa. E invece non lo è. Quell’“irragionevolezza” che ha fatto avanzare il mondo ha trovato, infatti, alcuni dei suoi interpreti più autentici proprio in figure del mondo cattolico: religiosi, politici, scienziati, magistrati. Uomini che hanno saputo sfidare l’esistente per aprire strade nuove. Ciò premesso, Lamberti porta con sé un bagaglio politico raro in un panorama spesso dominato dall’improvvisazione. Un’esperienza amministrativa maturata in dieci anni di impegno istituzionale, sempre guidata dalla convinzione che la città abbia bisogno di una visione lunga: quella che, da almeno quindici anni, a Cava de’ Tirreni è venuta meno. In quest’ottica non ha mai abbandonato l’idea di candidare la città a Capitale Italiana della Cultura. È vero: un progetto del genere sembra scontrarsi con la realtà, oggi meschina, che viviamo. Ed è qui che emerge il coraggio dell’irragionevolezza di Armando Lamberti. Resta il fatto che solo fissando un traguardo alto si possono generare entusiasmo, iniziative, progettualità. In breve: solo chi ha la forza di guardare oltre l’orizzonte può ambire a cambiare il presente e costruire un futuro migliore. Spiace dirlo, ma è inevitabile: Armando Lamberti paga anche oggi la generosità e il senso di responsabilità con cui, per quasi un decennio, ha sostenuto un’amministrazione comunale fallimentare e spesso ostile alla città. Un sostegno che quella stessa amministrazione non ha mai davvero meritato, come dimostra l’ingratitudine più volte riservata nei suoi confronti. Nel corso degli anni Lamberti ha dovuto incassare di tutto: cattiverie, furbizie, scortesie, persino prese in giro. Avrebbe potuto – e forse dovuto – dire basta molto prima. Non lo ha fatto. E, purtroppo, in politica la pazienza di Giobbe raramente paga. Va però riconosciuto che restare in amministrazione gli ha permesso almeno di lasciare un segno, soprattutto sul fronte culturale, pur dovendo spesso “fare le nozze con i fichi secchi”. Tanto che, fatto ormai rarissimo, ci ha rimesso anche di tasca propria. È giusto dargliene atto. Tuttavia, il fallimento dell’attuale governo cittadino lo coinvolge comunque sul piano politico. In fondo, per anni ha mostrato una sorprendente vocazione al martirio, quasi un San Lorenzo sulla graticola, e oggi non teme di rimettersi in gioco. Una passione così ostinata e, sì, irragionevole, non può che suscitare rispetto e ammirazione. Detto ciò, siamo convinti che Armando Lamberti resti comunque una risorsa per la città. Merita certamente maggiore attenzione di quanta ne abbia ricevuta finora, e gli auguriamo che possa ottenere anche un consenso più ampio. In fondo rappresenta, sul piano politico e civico, un mondo cattolico e un’area moderata e responsabile. Per queste ragioni riteniamo che, quali che siano gli esiti di una campagna elettorale che si preannuncia incerta e avvincente per tutti, Lamberti sarà comunque uno dei protagonisti del futuro amministrativo della città.

Pasquale Petrillo